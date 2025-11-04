В Польше недовольны: Путин раскусил игру Трампа с «Томагавками»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп ошибочно уверовал в свое могущество, посчитав, что может добиться от России согласия прекратить боевые действия на Украине.

Об этом в интервью порталу Wirtualna Polska, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший военный, ныне профессор Института политических исследований и безопасности Жешувского университета Мацей Мильчановский.

Его попросили прокомментировать озвученный накануне отказ Трампа предоставить Украине ракеты «Томагавк», хотя ранее он не исключал такую возможность.

«Президент США выстраивает свою индивидуальную роль как человека, способного одним словом радикально изменить мировую ситуацию. Он любит создавать впечатление, что он всемогущ и способен на всё. Он думает, что такими действиями постепенно вынуждает Россию подписать некое перемирие. Но на самом деле Кремль добивается своих целей. Добившись их, он объявит о готовности к реальным переговорам, а затем Трамп объявит, что всё это благодаря ему. Это немного смешно», — сказал Мильчановский.

По его словам, президент РФ Владимир Путин «прекрасно осознаёт реальные возможности передачи крылатых ракет».

«Российский лидер знает, что для этих ракет нужна пусковая установка, что для их запуска требуется американское участие в Украине. Это не вопрос пяти минут, и «Томагавки» летят в сторону России. Это долгая процедура. Одно слово Трампа ничего не стоит. И это, по сути, ничего не меняет. Заявление было сделано, чтобы попытаться добиться новой встречи с Путиным. Но Путин, как я уже упоминал, делает своё дело, не оглядываясь на президента США», — подчеркнул профессор.

Он говорит, если это действительно игра Трампа, в которой он притворяется переговорщиком, то она очень поверхностна, и ее легко раскусить.

«Если он действительно хотел вести игру, чтобы принудить Россию к подчинению, он должен был делать это совместно с Пентагоном. И всё должно быть хорошо спланировано. Серьёзные люди могут проанализировать его заявления и счесть некоторые действия невыполнимыми. Это всего лишь слова», — убежден собеседник издания.

Эксперт считает, что слова Трампа в первую очередь адресованы его избирателям, которые с большой готовностью принимают такие вещи и постоянно укрепляют свою веру в то, что у них отличный президент.