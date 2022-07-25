Новости Украины

Каждый день в течение последних нескольких месяцев поляки обсуждают проблемы, связанные с волной миграции, беспрецедентной в истории нашей страны после 1945 года.

Речь, конечно же, идет о притоке миллионов украинцев и сопутствующих этому законодательных решениях, которые, как уже ясно, могут привести к необратимому изменению этнической структуры польского государства в течение нескольких месяцев. Однако власть цензуры и политкорректности приводит к тому, что только один из 460 членов парламента говорит об опасности сложившейся ситуации.

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Речь идёт о Гжегоже Брауне, лидере небольшой партии Konfederacja Korony Polskiej, депутате парламентской группы Конфедерации. Здесь стоит подчеркнуть его партийную принадлежность, поскольку неправильный политик был подвергнут остракизму даже в своей собственной парламентской группе. Никто из парламентариев Конфедерации не явился на заседание парламентской группы, созванной накануне по вопросу миграции с Украины. Прежде всего, не хватило смелости, поскольку сама тема встречи является чрезвычайно социально заряженной.

«Гжегож Браун сознательно действует против нашей безопасности», – провозгласил в социальных сетях депутат от правящего лагеря, заместитель министра окружающей среды и климата Яцек Оздоба.

Евродепутат от «Солидарности Польши» Патрик Яки был также возмущен. В защиту Брауна выступил депутат от Конфедерации Кшиштоф Босак, который, однако, в стиле, характерном для модной ныне риторики, обвинил партию власти в …пророссийскости. Интересно, что большинство нападок на политика-одиночку исходило из кругов, близких к партии министра юстиции Збигнева Жёбры. Это еще одно доказательство того, что задача «Солидарной Польши» – максимально ослабить все силы, которые могут угрожать правящей формации Ярослава Качиньского с правого фланга.

Инициатива Гжегожа Брауна, однако, была воспринята в основном молчанием. За редким исключением. Журналистка телеканала Polsat Агнешка Гоздыра, потворствующая неоконсервативным правым, опубликовала курьёзный комментарий как для выпускницы факультета полонистики, демонстрирующий ее плохое знание польского языка, с тезисом о якобы существующей угрозе «русификации» Польши в случае поражения Украины в текущей войне.

Партия Брауна, как единственная группа, представленная в парламенте, опубликовала документ, в котором излагается определенное видение регулирования иммиграции украинцев в Польшу. Другие парламентские политики последовательно и стадно поддерживали законодательные инициативы правительства, расширяя привилегии и на практике предоставляя особый, исключительный статус гражданам Украины, приезжающим в нашу страну. Некоторые даже критиковали правящую формацию за слишком скромные гарантии, предоставленные беженцам/мигрантам.

Stop the Ukrainianisation of Poland – это фактически брошюра, содержащая ряд не очень подробных требований. Он должен быть использован в качестве основы для конкретных законодательных предложений, прежде всего, для внесения изменений в действующее законодательство. Однако в эпоху примитивизации польской общественной дискуссии само представление такого текста является похвальным исключением. Есть на что посмотреть и что обсудить. И это действительно стоит сделать.

«Право на защиту жизни – это не то же самое, что право на пребывание, интеграцию или гражданство», – пишут авторы документа.

И они правы. Согласно всем существующим международным конвенциям и стандартам, люди, которым угрожает опасность потери жизни или здоровья в результате вооруженных конфликтов и других катаклизмов, остаются на территории стран, предоставивших им убежище, временно, до прекращения опасности, что в данном случае является окончанием военных действий. Рациональным приоритетом для польских властей в нынешней ситуации должна стать подготовка к поддержке возвращения беженцев на родину.

Именно поэтому Гжегож Браун предлагает, совершенно справедливо и в соответствии с принципами, действующими в этом отношении во всем мире, «ввести процедуру подачи заявления на получение статуса беженца в момент пересечения границы». Стоит отметить, что именно такая процедура применяется к беженцам во всех случаях за последние несколько лет в Европейском Союзе.

Массовый приток мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки после дестабилизации обстановки в регионе в результате так называемой «арабской весны» регулировался в Западной Европе аналогичным образом. Каждый случай лица, ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, должен рассматриваться отдельно, с учетом индивидуальных обстоятельств, например, места проживания такого лица в данный момент (ведь не вся территория Украины охвачена военными действиями).

Поэтому, по сути, постулат Брауна заключается в том, чтобы вернуть украинцам действие закона, который применяется к гражданам всех других стран, ищущих убежище от войны или других бедствий. Между тем, в настоящее время польско-украинская граница на практике остается открытой, и нет никаких признаков того, что это изменится, даже после прекращения боевых действий на ее территории.

Дополнительное требование, появившееся в брошюре «Остановить украинизацию Польши», заключается в том, что лицам, пропагандирующим идеологию ОУН-УПА и культ Степана Бандеры, включая «ветеранов фашистских подразделений», таких как «Азов», должен быть запрещен въезд в Польшу. Требование абсолютно правильное, но на практике трудно представить себе эффективную проверку такой информации об украинцах, пытающихся пересечь польскую границу, особенно в ситуации, когда польские разведывательные и контрразведывательные службы, которые могли бы собирать данные о них, практически вымерли.

Гжегож Браун уже отмечал ранее, например, в интервью для «Myśl Polska», что в настоящее время мы имеем дело с запланированным, сознательным действием, направленным на изменение национальной структуры Польши. Браун, кстати, сослался в этой связи на мнение профессора Яцека Бартизеля об «операции по массовому переселению населения». Этот вопрос также обсуждался, более или менее обоснованно, другими независимыми экспертами и медиа-кругами.

В материале «Остановить украинизацию Польши» указаны правовые нормы, которые в настоящее время позволяют осуществлять процесс заселения украинцев в Польшу. Арт. 38 так называемого специального закона о помощи для граждан Украины предусматривает, что после 9 месяцев пребывания на территории Польши каждый из них может подать заявление на получение постоянного вида на жительство сроком действия еще на три года.

Эта возможность существует независимо от развития событий на фронтах продолжающегося вооруженного конфликта. Даже окончание конфликта не приведет к приостановке действия уже введенных положений. С другой стороны, Закон о гражданстве (статья 30(1)(3)) позволяет лицам со статусом беженца подавать заявление на получение польского гражданства только через два года после его получения.

Таким образом, мы имеем дело с юридическим санкционированием процесса, который продолжается уже долгое время, прежде всего, с момента свержения законной власти в Киеве в результате переворота в 2014 году. Примерное количество украинцев, проживающих в настоящее время в Польше, трудно определить, хотя бы из-за их перемещения в другие страны Шенгенской зоны. Однако большинство источников называют цифру около 3,5-4 миллионов человек. Это означает, что уже сегодня каждый восьмой житель нашей страны – выходец из Украины.

«Таким странам, как Франция, Германия или Великобритания, потребовались десятилетия, чтобы расселить многомиллионные новые меньшинства. В Польше это было сделано за несколько лет», – справедливо отмечено в брошюре партии Гжегожа Брауна.

После 1945 года Польша не только оказалась, как утверждают эксперты по геополитике, в оптимальных границах. Она также стала компактным и этнически однородным государством, что было фактически новым этапом в его истории, возможно, несколько напоминающим времена зарождения государства Пястов.

«Однородная этническая структура в современном мире, на фоне государств, раздираемых этническими, религиозными и расовыми конфликтами, является основой стабильности государства, гарантией безопасности поляков, а также важнейшим конкурентным преимуществом нашей страны», – читаем документ, представленный господином Брауном.

Невозможно отрицать справедливость этих наблюдений. Достаточно вспомнить Вторую республику, раздираемую конфликтами, насилием и терроризмом, в том числе украинским, чтобы понять, что моноэтничность имеет свои несомненные преимущества.

Конфедерация польской короны предупреждает: «Угроза потери независимого контроля над собственной этноисторической территорией и риск переноса в польские села и города конфликта, который столько раз поглощал юго-восточные пограничные территории Республики – самым страшным примером которого была резня на Волыни, становится вполне реальной. Уже видны первые симптомы назревающего конфликта. Его последствия могут быть трагическими не только для самих поляков и украинцев, но и для польского государства».

Операция по переселению украинского населения в Польшу, проводимая на фоне экономического коллапса, вызванного экономическими санкциями против России и Беларуси, включает в себя методы, которые являются наиболее шокирующими с точки зрения любого среднестатистического поляка.

Больше всего общественность возмущает практика, касающаяся сфер социального обеспечения, здравоохранения и образования. По мнению Брауна, пособия для беженцев должны действовать в рамках системы, созданной отдельно для этой цели. Помощь должна быть рациональной, индивидуальной, ограниченной («спасение жизни, а не сохранение уровня жизни») и прозрачной. Аналогично с доступностью польской службы здравоохранения, учитывая ее ограниченные возможности, некоторых тяжелобольных людей из Украины следует направлять на лечение в украинские учреждения, расположенные в районах, не затронутых военными действиями.

Гжегож Браун совершенно справедливо выступает против деградации польской системы образования в результате неконтролируемого ввода в ее оборот около 700 000 украинских детей. Он рационально постулирует создание отдельной системы, реализующей в дистанционном или гибридном режиме занятия на основе учебной программы на украинском и русском языках. Особенно важна последняя идея. Таким образом, Польша могла бы показать, что, в отличие от нынешнего режима в Киеве, она с уважением относится к реальному языковому профилю и идентичности украинского населения. В то же время процесс обучения детей на территории Польши должен включать запрет на «прославление учителями преступных убийств поляков и их идеологии».

Дальнейшие привилегии, предоставляемые новоприбывшим из Украины, могут привести к миграции самих поляков, возвращению тенденции эмиграции на запад, самая большая волна которой пришлась на годы сразу после вступления в ЕС в 2004 году. В результате процент украинцев в польском населении будет расти еще более динамично, что приведет к постоянной этнокультурной трансформации польских земель.

По мнению партии Гжегожа Брауна, постулаты об ограничении возможности получения постоянного места жительства и польского гражданства должны быть еще более усилены путем внесения поправок в закон о национальных меньшинствах. Однако создается впечатление, что это был бы совершенно ненужный шаг, который, к тому же, сильно ухудшил бы наши и без того тяжелые отношения, в частности, с Беларусью. Это связано с тем, что Браун предлагает исключить из списка исторических национальных меньшинств, проживающих в Польше более 100 лет, не только украинцев, но также белорусов и русских.

Между тем, все эти три национальности являются меньшинствами, исторически присутствующими на нашей территории. Политик опасается, что несколько миллионов мигрантов вскоре пополнят ряды организаций украинских меньшинств, которые действуют уже много лет, или создадут новые структуры, воспользовавшись льготными условиями. Это может произойти, но только при условии, что новые иммигранты получат польское гражданство. Таким образом, если бы проблема с процедурой получения гражданства была решена, не было бы необходимости в каких-либо усилиях по внесению поправок в Закон о национальных меньшинствах 2005 года.

Можно также пойти по французскому пути, который упоминался в тексте «Остановить украинизацию Польши». Это подразумевает фактическую отмену статуса национальных меньшинств, основанного на республиканской концепции гражданской нации. Однако такой шаг потребует процедуры согласования с влиятельными структурами меньшинств, включая немецкое и еврейское меньшинства, и стоящими за ними государствами.

Гжегож Браун предлагает восстановить визовые требования для граждан Украины, путешествующих в Польшу. Учитывая множество угроз, на которые он указывает, это вполне разумно. Напомним, однако, что такое решение должно было быть принято в Брюсселе, поскольку отмена виз является частью реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Безусловно, многие европейские страны, столкнувшиеся в последние месяцы с неконтролируемым притоком украинских мигрантов, поддержали бы такую идею, особенно если бы с такой инициативой выступила сама Варшава, считающаяся проукраинским авангардом на континенте.

«Это реалистичная цель: большинство украинцев еще не имеют польского гражданства, большинство беженцев еще не обосновались в нашей стране навсегда», – говорится в исследовании группы Гжегожа Брауна о предлагаемых решениях.

С формально-юридической точки зрения авторы этих слов правы. С точки зрения геополитических реалий (подчинение Варшавы англосаксонским центрам, явно стремящихся к созданию польско-украинского гибрида или, в случае военного поражения России, продолжение антироссийского проекта, смещенного территориально на запад, в Польшу) и политических реалий (доминирование постсолидарных формирований, поддерживаемых СМИ, финансами и разведкой, так называемого Запада), проект представляется правильным видением, но видением из альтернативного мира. Между тем, на его реализацию остается всего несколько месяцев, учитывая сроки, предусмотренные в законах, которые он критикует.

Очевидно, что возможные предложения в виде законопроектов на его основе не будут иметь – ни малейшего шанса быть рассмотренными в нынешнем парламенте. Трудно представить, что подобные инициативы получат поддержку необходимого числа депутатов: на встречу в Сейме, организованную Брауном, не явились даже парламентарии из его группы. Однако, эта инициатива может привести к социальной активности, если только будет предпринята попытка представить ее как гражданский проект. В то же время для самого Гжегожа Брауна это была бы прекрасная возможность обрести организационную независимость, а также расширить свое влияние на круги, к которым политик до сих пор имел ограниченный доступ.

Если этой осенью сбудется наихудший сценарий экономического кризиса и социальных потрясений, Гжегож Браун может стать инициатором нового общественного движения, которое в контексте предстоящих парламентских выборов может сыграть на высоких ставках на польской политической сцене. Однако если бы он взялся за такой проект в условиях нынешнего авторитарного режима, то навлек бы на себя и свое окружение лавину легко прогнозируемых репрессий. Любое решение в этом деле будет стратегическим и чреватым последствиями.