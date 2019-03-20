В Польше объяснили, почему выгодна кровь на Украине

20.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Президента Украины Петра Порошенко нужно поддерживать, поскольку на глупости и крови киевской политики можно зарабатывать гранты, раздувая вокруг этого истерию о «российской угрозе».

Об этом в эфире «ТВЦ» заявил польский журналист Якуб Корейба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У всех есть свои интересы. Например, мне как эксперту очень выгодно, чтобы российская угроза существовала, потому что я получаю гранты, я получаю заказы, я пишу экспертизы, и если российская угроза исчезнет, я останусь как бы [не у дел]. А если посмотреть со стороны американских генералов, то там не копейки, как у меня, а сотни миллиардов. То есть, российская угроза обеспечивает очень многих, десятки тысяч людей по всему миру.

Поэтому всё остальное уходит на второй план. Пока президент Порошенко гарантирует нам вот это состояние, мы будем его поддерживать», – сказал Корейба, нисколько не смущаясь украинских экспертов, находящихся рядом.