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12.11.2021 14:21
(Мск), Варшава,
Матеуш Пискорский
 
Авторская колонка, Дзен, Медицина, Польша, Украина
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В Польше опасаются украинского полиомиелита

Новости УкраиныПольские эксперты предупреждают, что эпидемическая угроза из Украины не ограничивается коронавирусом, масштабы заболеваемости которым...

Польские эксперты предупреждают, что эпидемическая угроза из Украины не ограничивается коронавирусом, масштабы заболеваемости которым в бывшей советской республике стали критическими. Состояние украинской медицины (отсутствие вакцинации против серьезных инфекций) может стать существенной угрозой и для стран-соседей.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Такой угрозой может стать полиомиелит. В 2015 году официально объявлено об истреблении этого опасного вируса, в первую очередь, благодаря вакцинации. Однако в последние годы поступают сообщения о заболеваниях детей на Украине полиомиелитом. Все связано с отсутствием вакцинации. Украинские власти так и не смогли провести кампанию вакцинации детей. В итоге уровень 95% вакцинированных, гарантирующий появление коллективного иммунитета, не был достигнут. Полиомиелит вернулся на Украину, большинство случаев заболеваний зафиксировано в западных областях страны.

Польский профессор Влодзимеж Гут, вирусолог с Национального института публичного здоровья – Государственного исследовательского центра предупреждает, что, «если не будем вакцинироваться, полиомиелит из Украины станет опасным и для Польши». Польский ученый отметил, что уровень вакцинации среди украинцев катастрофически низкий.

Несмотря на коронавирусные ограничения, поток людей из Украины в Польшу не прекращается. В силу растущего количества украинских гастарбайтеров, увеличилась и эпидемическая угроза. Пока все сосредоточились на борьбе с коронавирусом, но ведь других серьезных инфекционных, заразных заболеваний никто не отменял.

Таким образом, неэффективность государственных структур Украины отражается на безопасности соседних стран, о чем многие забывают. Проблема Украины – это не просто проблема украинского народа, который страдает из-за отсутствия работоспособных центров госуправления. Многие проблемы современной Украины чреваты транснациональными угрозами для Польши и других стран Евросоюза, к вступлению в который так стремится Киев.

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