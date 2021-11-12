В Польше опасаются украинского полиомиелита

Новости Украины

Польские эксперты предупреждают, что эпидемическая угроза из Украины не ограничивается коронавирусом, масштабы заболеваемости которым в бывшей советской республике стали критическими. Состояние украинской медицины (отсутствие вакцинации против серьезных инфекций) может стать существенной угрозой и для стран-соседей.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Такой угрозой может стать полиомиелит. В 2015 году официально объявлено об истреблении этого опасного вируса, в первую очередь, благодаря вакцинации. Однако в последние годы поступают сообщения о заболеваниях детей на Украине полиомиелитом. Все связано с отсутствием вакцинации. Украинские власти так и не смогли провести кампанию вакцинации детей. В итоге уровень 95% вакцинированных, гарантирующий появление коллективного иммунитета, не был достигнут. Полиомиелит вернулся на Украину, большинство случаев заболеваний зафиксировано в западных областях страны.

Польский профессор Влодзимеж Гут, вирусолог с Национального института публичного здоровья – Государственного исследовательского центра предупреждает, что, «если не будем вакцинироваться, полиомиелит из Украины станет опасным и для Польши». Польский ученый отметил, что уровень вакцинации среди украинцев катастрофически низкий.

Несмотря на коронавирусные ограничения, поток людей из Украины в Польшу не прекращается. В силу растущего количества украинских гастарбайтеров, увеличилась и эпидемическая угроза. Пока все сосредоточились на борьбе с коронавирусом, но ведь других серьезных инфекционных, заразных заболеваний никто не отменял.

Таким образом, неэффективность государственных структур Украины отражается на безопасности соседних стран, о чем многие забывают. Проблема Украины – это не просто проблема украинского народа, который страдает из-за отсутствия работоспособных центров госуправления. Многие проблемы современной Украины чреваты транснациональными угрозами для Польши и других стран Евросоюза, к вступлению в который так стремится Киев.