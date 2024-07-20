В Польше открестились от рекрутинга в «Украинский легион». Говорят, что в ответе лишь за обучение

Сергей Рыжов.  
20.07.2024 10:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, Украина


Польша не будет заниматься набором рекрутов в Украинский легион, — такое заявление заместителя министра обороны Польши Павла Залевского цитирует «Польское радио».

Чиновник заявил в эфире, что Польша, как государство не имеет отнршения к набору  украинцев, поскольку не может этого делать по закону.

Польша не будет заниматься набором рекрутов в Украинский легион, — такое заявление заместителя министра...

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«Поэтому набор будет происходить с помощью украинских консульских учреждений. Солдаты будут иметь право на возвращение, потому что это также важно, чтобы после прохождения военной службы они смогли вернуться туда, откуда они выехали, туда, где они оставили свои семьи», — сказал Залевский.


Также он добавил, что добровольцы, которые согласятся с легионом, будут «призваны в украинскую армию по украинским правилам в украинских консульских учреждениях», а на польской земле «пройдут базовую обучение, которую обеспечит польская армия».

При этом, «обязанности, с точки зрения оснащения, будут четко распределены между тем, что предлагает польская сторона, и тем, что гарантирует украинская сторона», – пояснил Залевский.

Замминистра считает, что «На мой взгляд, соглашение о создании украинского легиона в Польше является очень хорошим соглашением и большой поддержкой для Украины и для украинцев, которые хотят служить таким образом».

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