В Польше открыли кольцевой перекресток имени петлюровского атамана

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Новости Украины

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук принял участие в открытии кольцевого перекрестка имени “генерала” армии Украинской Народной Республики Марка Безручко в городе Ольштын (Польша).

Об этом он сообщил на странице Facebook.

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«Теперь украинцы и поляки будут иметь еще одно место, которое сплачивает нас в общей победе. Вместе с польскими друзьями в городе Ольштын открыли кольцевой перекресток имени Генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко. Это действительно историческое событие, и я благодарен другу Украины Маршалу Сената Республики Польша Томашу Гродзкому за возможность присутствовать в такой выдающийся день», – говорится в сообщении.

По словам спикера Рады, петлюровский генерал Марко Безручко – фигура, объединяющая польский и украинский народы и неразрывно связанная с Варшавской битвой – одной из важнейших, победоносных битв в истории Польши и всей Европы.

«Человек, в 1920 году боролся за свободную Польшу, за свободную Украину и свободную от большевизма и коммунизма Европу. И сегодняшнее событие – это еще один пример того, как многое Украина и Польша могут достичь, когда они вместе», – заявил Стефанчук.

Напомним, под Варшавой в 1920 году Пилсудский остановил наступление Красной Армии Тухачевского и Буденного, чем сорвал советизацию Польши и поставил крест на планах части советского руководства экспортировать революцию в Европу на штыках Красной армии.

Тогда же Петлюра по Варшавскому договору с Пилсудским отказался от претензий на Галицию в пользу Польги ради военной поддержки со стороны последней в борьбе против украинского советского правительства.