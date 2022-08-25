В Польше открыли стационарный пункт выдачи паспортов для украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Польский филиал украинского ГП «Документ» открыл в Варшаве центр обслуживания украинцев, которые бежали из Украины из-за боевых действий. В учреждении можно подать заявления-анкеты на оформление паспортных документов и получить готовые паспорта.

Об этом сообщает сайт Warszawa.pasport.org.ua.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«На запись online согласно пропускной способности центра отведено свое количество талонов. Новые талоны появляются на этой странице в любое время. Для подтверждения регистрации используется код из SMS или сообщение в Viber или Telegram», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в стандартном режиме изготовление двух документов за 20 рабочих дней будет стоить 733 грн (бланки и изготовление паспорта) и 425 злотых (3295 грн) – сервисная услуга предприятия. В ускоренном режиме (7 дней) услуга стоит 1085 грн. (бланки и изготовление паспорта) и 425 злотых за сервисную услугу.

Стоимость оформления только загранпаспорта в стандартном режиме – 733 грн и 335 злотых (2 596 грн) сервисная услуга предприятия; в срочном – 1085 грн + 335 злотых.

ID-карта, которую получают впервые с 14 лет, будет стоить 335 злотых нужно платить только за сервисную услугу предприятия.

Стоимость оформления только ID-карты в стандартном режиме – 372 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия); срочное изготовление – 498 грн + 335 злотых.

ID-карта вместо паспорта образца 1994 года (20 рабочих дней) – 372 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия). Если делать в срочном режиме за 10 рабочих дней, это обойдется в 498 грн и 335 злотых “сервисного сбора”.

Сообщается, что центр будет работать в варшавском торговом центре Blue City (Al. Jerozolimskie, 179).

Также стало известно о том, что теперь украинцы в Польше могут пользоваться электронными водительскими правами, разработанными украинской Минцифрой.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, водительское удостоверение и техпаспорт из онлайн-приложения госуслуг “Дии” можно будет переместить в польское приложение mObywatel. Функцию планируют запустить до конца 2022 года.

«Сегодня мы впервые будем презентовать новую услугу, которую мы запускаем совместно с нашими польскими коллегами – это возможность из «Дии» пошерить свои водительские удостоверения и технический паспорт на авто в польское приложение и таким образом получить электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт для использования в Польше, чтобы наши украинцы которых сейчас там несколько миллионов могли использовать электронное водительское удостоверение, электронный технический паспорт», – рассказал Федоров.

По словам министра, это открывает для Украины большие возможности в Европейском Союзе, потому что сейчас изучаются направления электронных документов в ЕС.

«Мы приобщены к рабочим группам, которые занимаются этим вопросом. По сути Украина и Польша получают эксклюзивный, уникальный опыт использования электронных документов не только внутри своих государств, но еще и при обмене документами между государствами. Мы сейчас будем работать над тем, чтобы польские электронные документы могли принимать и считывать на Украине», – отметил Федоров.

Государственный секретарь по цифровизации, правительственный уполномоченный по вопросам кибербезопасности Януш Цешинский сообщил, что планируют запустить эту функцию до конца года.

«Мы согласовали, что будем завершать этот функционал, чтобы к концу года он уже работал. У нас уже есть технический прототип, все детали уже сделаны, но нужно еще решить бюрократические вопросы», – сказал Цешинский.

Напомним, что украинское правительство разрешило украинцам использовать документы из “Дии” в 58 странах.