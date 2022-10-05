«В Польше наметилась опасная тенденция не в пользу Украины» – львовский политик

05.10.2022  10:38 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Социология, Украина
Новости Украины

Значительная часть поляков была бы не против, чтобы Украина договорилась с Россией, даже уступив ей часть своей территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала НТА заявила вице-спикер Львовского горсовета Яна Федюра.

Значительная часть поляков была бы не против, чтобы Украина договорилась с Россией, даже уступив...

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Она сослалась на свежий соцопрос, проведенный в Польше.

«25% граждан Польши считают, что российско-украинскую войну нужно останавливать любыми методами, даже если для этого нужно будет Украине уступать свои территории. Еще 15% не имеют ответа на этот вопрос. То есть, мы можем говорить, что до 40% поляков, в принципе, воспринимают уступки России приемлемыми. И это государство, которое сейчас для нас является наибольшим партнером и наибольшим союзником», – сказала политик.

«Тогда можем представить, какая позиция у граждан других государств, которые являются не такими сторонниками Украины, и сколько может быть тех людей, которые не очень хорошо разбираются в международной политике, не интересуются новостями, а прочитали этот твит Маска и на его основе сделали какой-то вывод для себя.

Эти люди позже идут на голосование и выбирают себе власть, правительство, президента, и эта власть потом в своих действиях руководствуется их желаниями. Поэтому если общество в определенных государствах будет против того, чтобы максимально помогать Украине, власть будет вынуждена делать так, как этого требует общество», – заявила Федюра.

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