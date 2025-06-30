В Польше причитают: Трамп отчитал Зеленского, как вассала

Елена Острякова.  
30.06.2025 14:52
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Президент США Дональд Трамп навязывает мировой дипломатии абсолютно новую систему поведения.

Об этом директор Института американистики и польской диаспоры Ягеллонского университета Радослав Рыбковский заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп навязывает мировой дипломатии абсолютно новую систему поведения. Об этом директор...

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«Уже во время своего предыдущего срока Дональд Трамп готовил нас к тому, что форма выражений и жесты, которые раньше были неприемлемы и совершенно неуместны в мире дипломатии, становятся частью политического мейнстрима. Переломным моментом, показывающим, что мы имеем дело с совершенно другим способом общения с миром, был визит президента Зеленского в Белый дом. До сих пор такого не было. Возможно, в Средние века, когда феодал хотел унизить подданного, он так и поступал. Организация этой встречи показала нам, в каком направлении все движется», – сказал Рыбковский.

Он считает, что относительно благожелательное общение Трампа с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским на недавнем саммите НАТО ничего не значит. Уже через неделю американский президент может изменить свою точку зрения.

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