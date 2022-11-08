В Польше призвали Украину решать вопрос Крыма с Турцией

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Новости Украины

Польский эксперт Петр Кульпа предостерег Украину от создания крымско-татарской автономии, поскольку это угрожает целостности самой Украины. От такого понятия, как «коренной народ» тоже стоит отказаться ради построения демократического общества.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», поляк заявил в эфире у шеф-редактора сайта «Хвиля» Юрия Романенко, объявленного в розыск за призыв убивать российских журналистов.

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«Единственный вопрос, который сейчас нужно решить с Турцией, это вопрос Крыма. Нужно откровенно сказать, и это мой подход, что нужно отойти от того, чей Крым был когда-то, потому что если будем думать, что было в XV веке, то мы перейдём на язык Путина. Это бред», – заявил Кульпа.

Эксперт утверждает, что все полученное крымскими татарами было при Украине. Он не уточняет, что имеет в виду, но в украинский период крымско-татарский народ не был реабилитирован украинской властью, не имел национально-культурной автономии и не пользовался льготами и привилегиями, как это происходит в российском Крыму.

Видимо поэтому польский комментатор предлагает оценивать силу сопротивления крымских татар российским властям именно в Крыму, а не руководствоваться киевскими глашатаями экстремистской организации меджлис.

«Все, что татары получили, они получили от Украины. Это тот момент, который нужно учитывать и третий момент. Может быть, я не справедлив, но если смотреть реально, то нужно оценивать, насколько сильным было сопротивление крымских татар против российской оккупации. Я бы не уменьшал значения, но не надо смотреть на людей в Киеве, а надо смотреть на людей именно там, – пояснил Кульпа. – Понятие, которое я слышал, «коренные народы» – такого определения нет. Потому что коренным народом можно сделать кого угодно. Опыт показывает многих стран, что шутить с этим очень опасно. Так было в истории Польши – вместо того, чтобы ликвидировать автономию крестоносцев, когда они перешли к светской жизни, все обернулось 300 лет спустя Восточной Пруссией. Есть общая цель – это постройка демократического общества, в котором все являются членами единого политического народа. И здесь придумывать права, которых не было, когда эта страна возникала, считаю опасным».

Эксперт прогнозирует, что для завладения Крымом придется пролить немало украинской крови, и это дает право на унитарное устройство страны. Тем более, считает Кульпа, это будет в интересах Великобритании и США, чтобы поддерживать украинское в бассейне Чёрного моря.

Напомним, с требованием закрепить статус крымско-татарской национальной автономии в Крыму в Конституции Украины на первом парламентском саммите антироссийской «Крымской платформы» в Загребе выступил глава меджлиса Рефат Чубаров. По его словам, стабильность Крыма в составе Украины после ее победы над Россией, что произойдет если не завтра, то послезавтра, гарантирует национальная автономия крымских татар.

Запрещенный в России меджлис давно лоббирует вопрос создания в Крыму национально-территориальной автономии крымских татар. Против этого выступают украинские националисты, поскольку национальной автономии потребуют и другие народы присоединенных к Украине территорий во времена СССР.