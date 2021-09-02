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02.09.2021 22:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вандализм, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия
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В Польше продолжают осквернять захоронения советских освободителей

Только в этом году в Польше произошло четыре случая акта вандализма по отношению к...

Только в этом году в Польше произошло четыре случая акта вандализма по отношению к советским мемориальным объектам.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказала об очередном акте вандализма, произошедшем на кладбище красноармейцев в польском Равиче. Неизвестные осквернили братскую могилу, где похоронено более полутора тысяч советских освободителей, погибших в боях за город в январе 1945 года.

«Кто же эти люди, совершающие подобные страшные деяния? Они наверняка там живут. Это не заброшенные с других континентов вурдалаки, а люди, проживающие в городе Равич, потомки жителей этого города. За их будущее полторы тысячи человек отдали собственные жизни.

На находящемся в центре кладбища обелиске захоронения вандалы красками нанесли неразборчивые надписи и изображения. Непонятно, в каком «запале» это делали», – сказала Захарова.

Несмотря на то, что мэр города осудил хулиганскую выходку и пообещал, что городские власти устранят ее последствия, по её словам, до настоящего времени ничего не сделано для приведения памятника в порядок.

«Прискорбно констатировать, что акты вандализма по отношению к советским мемориальным объектам в Польше по-прежнему происходят регулярно. Это уже четвертый такой случай только в этом году», – сообщила представитель МИД РФ.

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