В Польше прошло шествие за прекращение карантина

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В субботу в Польше в городе Вроцлав прошло массовое шествие против различных ограничений, введенных в рамках карантина против коронавируса.

«Мы устали от этих ограничений, мы не видим в них смысла, и не хотим больше слушать сказки нашего правительства. Если наши власти действительно заботятся о нашем народе, то пусть услышат нас. Мы хотим жить в свободной Польше, а не в новом гетто и люди, пришедшие сегодня на этот протест, тому доказательство», – сказал один из манифестантов Шимон Калужинский, участник Международного движения «РУСОВ».

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Активисты несли плакаты с призывами завершить коронавирусные ограничения и скандировали лозунги «Хватит пандемии», «Нет QR-сегрегации» и «Мы хотим жить свободно». Полиция не препятствовала проведению шествия.