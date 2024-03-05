В Польше рассказали, как Дуда пьянствовал с Зеленским, а после начала СВО драпал с Украины
Когда Россия начала свою военную операцию на Украине 22 февраля 2022 года, на территории этой страны находился президент Польши Анджей Дуда.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в книге польского журналиста Збигнева Парафьяновича «Польша в войне».
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«Оказывается, 24 февраля 2022 года российские ракеты летели по украинским городам, а войска, отправленные президентом России Владимиром Путиным, атаковали Киев, президент Анджей Дуда все еще находился на территории Украины. Как и польские спецназовцы, которые вместе со своими британскими коллегами обучали там украинских солдат.
Президент как можно быстрее направился к польской границе. Видимо, он боялся, что его задержат русские, и заявил, что не сдастся им. Он планировал, что если кто-нибудь попытается его остановить, он будет защищаться вместе с сопровождавшим его спецназом подразделения «Гром». Спецназовцы какое-то время оставались на Украине, подвергшейся нападению русских, и были очень расстроены, когда им приказали вернуться в Польшу», – описывает изложенное в книге press.pl.
Отмечается, что автор «раскрывает закулисную реакцию польского государства на вторжение России в Украину».
«Интересна тема отношений Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господа имели возможность ближе узнать друг друга во время большой попойки, организованной в Польше перед вторжением России на Украину. После этого дела между ними не стали лучше», – говорится в рецензии.
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