В Польше рассказали, как Дуда пьянствовал с Зеленским, а после начала СВО драпал с Украины

Игорь Шкапа.  
05.03.2024 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, Украина


Когда Россия начала свою военную операцию на Украине 22 февраля 2022 года, на территории этой страны находился президент Польши Анджей Дуда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в книге польского журналиста Збигнева Парафьяновича «Польша в войне».

Когда Россия начала свою военную операцию на Украине 22 февраля 2022 года, на территории...

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«Оказывается, 24 февраля 2022 года российские ракеты летели по украинским городам, а войска, отправленные президентом России Владимиром Путиным, атаковали Киев, президент Анджей Дуда все еще находился на территории Украины. Как и польские спецназовцы, которые вместе со своими британскими коллегами обучали там украинских солдат.

Президент как можно быстрее направился к польской границе. Видимо, он боялся, что его задержат русские, и заявил, что не сдастся им. Он планировал, что если кто-нибудь попытается его остановить, он будет защищаться вместе с сопровождавшим его спецназом подразделения «Гром». Спецназовцы какое-то время оставались на Украине, подвергшейся нападению русских, и были очень расстроены, когда им приказали вернуться в Польшу», – описывает изложенное в книге press.pl.

Отмечается, что автор «раскрывает закулисную реакцию польского государства на вторжение России в Украину».

«Интересна тема отношений Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господа имели возможность ближе узнать друг друга во время большой попойки, организованной в Польше перед вторжением России на Украину. После этого дела между ними не стали лучше», – говорится в рецензии.

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