В Польше рассказали, как Дуда пьянствовал с Зеленским, а после начала СВО драпал с Украины

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Когда Россия начала свою военную операцию на Украине 22 февраля 2022 года, на территории этой страны находился президент Польши Анджей Дуда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в книге польского журналиста Збигнева Парафьяновича «Польша в войне».

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«Оказывается, 24 февраля 2022 года российские ракеты летели по украинским городам, а войска, отправленные президентом России Владимиром Путиным, атаковали Киев, президент Анджей Дуда все еще находился на территории Украины. Как и польские спецназовцы, которые вместе со своими британскими коллегами обучали там украинских солдат. Президент как можно быстрее направился к польской границе. Видимо, он боялся, что его задержат русские, и заявил, что не сдастся им. Он планировал, что если кто-нибудь попытается его остановить, он будет защищаться вместе с сопровождавшим его спецназом подразделения «Гром». Спецназовцы какое-то время оставались на Украине, подвергшейся нападению русских, и были очень расстроены, когда им приказали вернуться в Польшу», – описывает изложенное в книге press.pl.

Отмечается, что автор «раскрывает закулисную реакцию польского государства на вторжение России в Украину».

«Интересна тема отношений Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господа имели возможность ближе узнать друг друга во время большой попойки, организованной в Польше перед вторжением России на Украину. После этого дела между ними не стали лучше», – говорится в рецензии.