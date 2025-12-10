В Польше растет бытовая ксенофобия в отношении украинцев, – глава диаспоры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Польше растет уровень бытовой ксенофобии по отношению к украинцам. Местное население взращивает это в семьях, это слышат дети и потом воплощают в неприязнь к украинцам в школах.

Об этом в эфире «Lviv media» заявил глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос нарастающих в Польше антиукраинских настроений является вопросом польской безопасности, об этом уже все говорят… Антиукраинские настроения очень серьезно раскручиваются и усиливаются в социальных сетях», – сказал Скирка.

Он ожидаемо возложил часть вины за подобные настроения на агентов Москвы, но признал, что тему засилья украинских беженцев эксплуатируют и польские партии.