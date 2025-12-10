В Польше растет бытовая ксенофобия в отношении украинцев, – глава диаспоры

Анатолий Лапин.  
10.12.2025 15:38
  (Мск) , Киев
В Польше растет уровень бытовой ксенофобии по отношению к украинцам. Местное население взращивает это в семьях, это слышат дети и потом воплощают в неприязнь к украинцам в школах.

Об этом в эфире «Lviv media» заявил глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос нарастающих в Польше антиукраинских настроений является вопросом польской безопасности, об этом уже все говорятАнтиукраинские настроения очень серьезно раскручиваются и усиливаются в социальных сетях», – сказал Скирка.

Он ожидаемо возложил часть вины за подобные настроения на агентов Москвы, но признал, что тему засилья украинских беженцев эксплуатируют и польские партии.

«Дети приносят в школу настроения и разговоры, которые слышат от своих родителей. Это может быть среда каких-то фанатов политических сил, спортивного клуба и так далее. В школах мы встречаем такую ситуацию, когда ко многим детям их ровесники начинают относиться с большей неблагосклонностью, потому что им родители начали говорить в домах: «А, может, украинцев слишком много, может быть, пора, чтобы они уезжали». Я это называю бытовой ксенофобией», – заявил Скирка.

