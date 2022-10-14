В Польше – рекордная с 1990-х инфляция
В Польше зафиксирован самый высокий рост цен с 1997 года. Цены в сентябре выросли на 17,2%. При этом цены на товары выросли больше (18,7%), чем на услуги (12,5%).
Что стало самым дорогим? За год тарифы на энергоносители выросли на 44,3%, коммунальные услуги – на 29,9%, продукты питания – на 19,3%. Государственное центральное статистическое управление (CSO) сообщило, что наибольший рост цен был отмечен на:
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– топливо +172,2%
– газ +35,6%
– дизельное топливо +33,1%
– рис +26,3%
– мука +47,7%
– хлеб +30,5%
– макароны +18,6%
– говядина +32,1%
– свинина +23,5%
– мясо птицы +40,4%
– рыба и морепродукты +20,8%
– молоко +30,6%
– сыр +26,1%
– сливочное масло +33,6%
– сахар +106,8%
– животное масло +33,9%
– растительное масло +48,7%.
Экономисты указывают, что в ближайшие месяцы инфляция может превысить 20%. И все это, несмотря на системы социальной защиты, «инфляционные щиты» (например, замораживание налогов на топливо) и государственные субсидии на цены на электроэнергию.
Комментарии некоторых экспертов еще менее оптимистичны. Есть основания полагать, что инфляция может составить несколько десятков процентов.
Наблюдатели опасаются, что в условиях кризиса у чиновников только растет соблазн отвлечь внимание обывателя от проблем на войну.
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