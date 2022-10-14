В Польше – рекордная с 1990-х инфляция

14.10.2022  16:01 (Мск), Варшава
Матеуш Пискорский.  
Просмотров: 55
 
Дзен, Польша, Экономика коллапса


В Польше зафиксирован самый высокий рост цен с 1997 года. Цены в сентябре выросли на 17,2%. При этом цены на товары выросли больше (18,7%), чем на услуги (12,5%).

Что стало самым дорогим? За год тарифы на энергоносители выросли на 44,3%, коммунальные услуги – на 29,9%, продукты питания – на 19,3%. Государственное центральное статистическое управление (CSO) сообщило, что наибольший рост цен был отмечен на:

В Польше зафиксирован самый высокий рост цен с 1997 года. Цены в сентябре выросли...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


– топливо +172,2%

– газ +35,6%

– дизельное топливо +33,1%

– рис +26,3%

– мука +47,7%

– хлеб +30,5%

– макароны +18,6%

– говядина +32,1%

– свинина +23,5%

– мясо птицы +40,4%

– рыба и морепродукты +20,8%

– молоко +30,6%

– сыр +26,1%

– сливочное масло +33,6%

– сахар +106,8%

– животное масло +33,9%

– растительное масло +48,7%.

Экономисты указывают, что в ближайшие месяцы инфляция может превысить 20%. И все это, несмотря на системы социальной защиты, «инфляционные щиты» (например, замораживание налогов на топливо) и государственные субсидии на цены на электроэнергию.

Комментарии некоторых экспертов еще менее оптимистичны. Есть основания полагать, что инфляция может составить несколько десятков процентов.

Наблюдатели опасаются, что в условиях кризиса у чиновников только растет соблазн отвлечь внимание обывателя от проблем на войну.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть