В Польше – рекордная с 1990-х инфляция

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В Польше зафиксирован самый высокий рост цен с 1997 года. Цены в сентябре выросли на 17,2%. При этом цены на товары выросли больше (18,7%), чем на услуги (12,5%).

Что стало самым дорогим? За год тарифы на энергоносители выросли на 44,3%, коммунальные услуги – на 29,9%, продукты питания – на 19,3%. Государственное центральное статистическое управление (CSO) сообщило, что наибольший рост цен был отмечен на:

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– топливо +172,2% – газ +35,6% – дизельное топливо +33,1% – рис +26,3% – мука +47,7% – хлеб +30,5% – макароны +18,6% – говядина +32,1% – свинина +23,5% – мясо птицы +40,4% – рыба и морепродукты +20,8% – молоко +30,6% – сыр +26,1% – сливочное масло +33,6% – сахар +106,8% – животное масло +33,9% – растительное масло +48,7%.

Экономисты указывают, что в ближайшие месяцы инфляция может превысить 20%. И все это, несмотря на системы социальной защиты, «инфляционные щиты» (например, замораживание налогов на топливо) и государственные субсидии на цены на электроэнергию.

Комментарии некоторых экспертов еще менее оптимистичны. Есть основания полагать, что инфляция может составить несколько десятков процентов.

Наблюдатели опасаются, что в условиях кризиса у чиновников только растет соблазн отвлечь внимание обывателя от проблем на войну.