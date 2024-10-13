В Польше собираются сбивать российские баллистические ракеты с американской базы ПРО

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Американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, развернутая в Редзиково на севере Польши, сможет сбивать российские баллистические ракеты, летящие в направлении страны. Такое заявление сделал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире радиостанции Radio Rebeliant.

По словам министра, американскую базу, концепция которой претерпела изменения на фоне войны на Украине, торжественно откроют «в ближайшие недели».

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«Я в ходе переговоров добился того, чтобы эта база могла сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», — сказал Сикорский.

В июле 2024 года Aegis Ashore была передана под командование и управление НАТО «для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона», как тогда анонсировал исполняющий обязанности директора Агентства по ПРО (MDA) контр-адмирал ВМС США Дуглас Уильямс.

Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что система была приведена «в полную операционную готовность». Он назвал это важным шагом для обеспечения трансатлантической безопасности, отметив, что ПРО является важнейшим элементом коллективной обороны НАТО.

«Баллистические ракеты широко использовались в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонительный альянс мы не можем игнорировать эту угрозу», — подчеркивал Столтенберг.

База расположена в 165 км от границы с Россией и оснащена радиолокационной станцией и тремя пусковыми установками Mk 41, каждая из которых оснащена восемью контейнерами для ракет-перехватчиков семейства Standard Missile 3.