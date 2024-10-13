В Польше собираются сбивать российские баллистические ракеты с американской базы ПРО

Сергей Рыжов.  
13.10.2024 09:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 520
 
Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, Россия, США


Американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, развернутая в Редзиково на севере Польши, сможет сбивать российские баллистические ракеты, летящие в направлении страны. Такое заявление сделал   польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире радиостанции Radio Rebeliant.

По словам министра, американскую базу, концепция которой претерпела изменения на фоне войны на Украине, торжественно откроют «в ближайшие недели».

Американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, развернутая в Редзиково на севере Польши, сможет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я в ходе переговоров добился того, чтобы эта база могла сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», — сказал Сикорский.

В июле 2024 года Aegis Ashore была передана под командование и управление НАТО «для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона», как тогда анонсировал исполняющий обязанности директора Агентства по ПРО (MDA) контр-адмирал ВМС США Дуглас Уильямс.

Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что система была приведена «в полную операционную готовность». Он назвал это важным шагом для обеспечения трансатлантической безопасности, отметив, что ПРО является важнейшим элементом коллективной обороны НАТО.

«Баллистические ракеты широко использовались в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонительный альянс мы не можем игнорировать эту угрозу», — подчеркивал Столтенберг.

База расположена в 165 км от границы с Россией и оснащена  радиолокационной станцией и тремя пусковыми установками Mk 41, каждая из которых оснащена восемью контейнерами для ракет-перехватчиков семейства Standard Missile 3.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть