В Польше сочинили агитку про «европейскую Нью-Украину» – с ВВП, как у Сингапура

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польское либеральное издание Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Польского экономического института убеждает своих читателей в том, что благодаря вступлению Украины в Европейский Союз выиграют и страны региона, хотя и не так сильно. Польшу, по этим выкладкам, якобы ожидает рост ВВП на 0,17%, венгерскую экономику – на 0,15%, а ВВП Литвы – на 0,13%.

Согласно докладу Польского экономического института, экономика Украины может якобы вырастет на целых 26%. Однако и страны-соседи, то есть государства Центральной Европы, точно не останутся в проигрыше.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Больше выгоды от присоединения Украины к общему рынку объединенной Европы получат Польша, Литва и Венгрия, которые могут ожидать роста ВВП от 0,13% до 0,17%.

В докладе говорится, что за три года — с 2021 по 2024 год — экспорт из стран Центральной Европы, наиболее тесно связанных торговлей с Украиной, вырос на 75% — с 13,7 млрд. евро до рекордных 24 млрд. евро.

Лидеры здесь: Польша (при этом растут амбиции польских компаний не быть только хабом поставок для Украины), Венгрия, Чехия, Словакия, Литва, Румыния и Болгария — эти страны отвечают за половину импорта из Украины в этот период.

Важная роль соседей видна также среди получателей украинского экспорта — указанные страны региона составляют четверть всего экспорта из Украины, а сама Польша — целых 10%. Варшава также является первым получателем украинского экспорта и вторым торговым партнером Украины – Польшу опережает только Китай.

«Признаком времени является то, что именно военная техника составляет большую долю роста торговли. Однако экспорт других товаров, хотя и меньше, также демонстрирует стабильную тенденцию роста и уже превышает довоенный уровень. Это представляет потенциал для дальнейшего развития торговых отношений после завершения войны» , – отметили аналитики Польского экономического института.

Столь высокий и выглядящий откровенно фантастическим прогнозируемый прирост для Украины, в 26% роста ВВП, аналитики института объясняют тем, что Украина сейчас якобы находится на уровне экономического развития, сравнимом, например, с Румынией в 2007 году — то есть при вступлении Бухареста в ЕС.

Также не менее значимым фактором является то, что Украина осуществила переориентацию торговли из регионов СНГ на рынки Европейского Союза. То есть, польские эксперты хотят выставить благом Украины ее отказ от традиционных рынков сбыта на востоке.

В целом, несмотря на уверенное жонглирование цифрами и смелые прогнозы, польский доклад выглядит не как обоснованный научный прогноз, а как оплаченная из грантов ЕС пробрюссельская агитка, обосновывающая «безальтернативность» втягивания Украины в орбиту ЕС.

Такое допущение выглядит тем более правдоподобно, что совсем недавно в Европе разразился громкий скандал, о котором уже писал «ПолитНавигатор» – когда немецкие СМИ выяснили, что Еврокомиссия втихую вела информационную войну против немецкого бизнеса, используя для этого деньги, предназначенные для «борьбы с дезинформацией».

На деле же они шли на оплату публикаций в европейской прессе с обвинениями немецких производителей и оправдание нарративов Брюсселя о «зеленой экономике».

Публикация же доклада о блестязих европерспективах Украины по странности совпало с завершающим этапом растянутого по времени венгерского плебисцита, в ходе которого правительство Орбана агитирует венгров отказать Украине в кооптации в ЕС. У Орбана уверены в ровно обратном тому, в чем убеждают поляки – вступление Украины санет для стран-сосеей катастрофой.