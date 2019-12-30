В Польше стартовал месячник «бомбящих пуканов» – Гаспарян

30.12.2019, Москва, Владимир Гладков

В годы Второй мировой войны погибло много евреев, которые проживали на территории Польши. Все преступления были записаны на Германию, но львиная доля из этого списка была совершена, в том числе, польскими коллаборационистами.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил политолог Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расскажу просто подлинную причину взрыва польских пуканов. Она ведь прозаична, она не про прошлое, она про деньги. Всему есть цена. Есть цена и данному вопросу. В данном случае – это копеечная цифра в 300 миллиардов долларов.

Откуда берется эта цифра? На территории Польши до войны жило много евреев. Там были города, где процент евреев был невероятно высоким. Им много чего принадлежало: имущество, счета в банках, земля. Евреев поубивали, в том числе, при польском участии, имущество отжали и потом никто никому ничего не вернул, хотя потомки общие были.

А знаете почему? Потому, что в 1945 году все, что сотворили в годы Второй мировой войны, плохое и постыдное, записали на одну страну – на Германию. Вешать, убивать насиловать, сжигать могли коллаборационисты всех национальностей, но отвечала за все Германия», – сказал он.

При этом Гаспарян отметил, что косвенно признав вину, внезапно поляки начали поднимать панику и требовать компенсацию за преступления против человечества из-за того, что российский лидер Владимир Путин напомнил об этом всему миру.

«В прошлом году в США принят закон о том, что нужно платить компенсацию жертвам «холокоста». И тут поляки поняли, что, наконец-то, наконец, наступают на конец… Свой.

Они, почему так нервно реагируют, когда я рассказывал о преступлениях нацизма? Ответ был таков – «персона нон грата!». Тут вышел Путин и рассказал, примерно, то же самое.

Но Путина вы же не сделаете персоной нон грата никак. Поэтому теперь нужно любой ценой замылить эту историю, чтобы потом Трамп не спрашивал его о том, что он думает о Польше. Тогда можно начинать готовиться платить.

В ближайший месяц польская истерика будет поднята на невиданную высоту. Сейчас они зададут планку. У них же скоро годовщина освобождения концентрационных лагерей. Я так понимаю, что сейчас это день скорби, что не дали из поляков мыло сварить. Так что сейчас будет месяц «бомбящих пуканов», – резюмировал политолог.