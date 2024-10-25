В Польше судят фермера за «тоталитарный» плакат с призывом к Путину навести порядок на Украине

Сергей Рыжов.  
25.10.2024 09:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Польша, Права человека, Происшествия, Пропаганда, Сельское хозяйство, Украина


Польское информагентство PAP сообщает, что прокуратура страны передала в суд дело фермера, который во время февральских этого года протестов в Силезии против беспошлинного импорта украинской сельхозпродукции, вывесил на своем тракторе плакат «Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями» и советский флаг.

Информацию о направленном в суд обвинительном заключении в четверг предоставила пресс-секретарь областной прокуратуры в Гливице Карина Спрусь. Расследование проводила окружная прокуратура Гливице-Восток, которая обвинила подсудимых в публичной пропаганде коммунистической идеологии и представлении ее символики.

Польское информагентство PAP сообщает, что прокуратура страны передала в суд дело фермера, который во...

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Как отмечается в публикации, фермер Пётр Г. и его дочь Агата Г. Также обвиняются в «публичном восхвалении военной агрессии против Украины».

«Поначалу прокуратура обвиняла их и в публичной демонстрации тоталитарной символики. Фермер и его дочь вначале отвергали обвинения, но затем, как сообщила прокуратура, признали вину и согласились принять то наказание, которое запросит в суде прокуратура», – говорится в материале.

Каким именно будет это наказание, не сообщается, однако по польским законам за оправдание военной агрессии суд может назначить до пяти лет тюрьмы.

По словам прокурора Спруся, Петр Г. и Агата Г. изначально не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях, указав на намерение «привлечь внимание к текущим проблемам сельского хозяйства».

В итоге они оба признали себя виновными в предъявленных обвинениях и подали ходатайства о добровольном подчинении наказанию, согласованному с прокурором. Дело будет рассматривать районный суд в Рыбнике.

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