В Польше сулят матпомощь владельцам «карты поляка». Условие – выезд из Украины

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Новости Украины

В Польше запущена программа дополнительной поддержки тех, кто имел или имеет «Карту поляка». Общим условием для участия в программе – беженец должен уехать из Украины после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщают организаторы программы помощи Pomoc Polakom z Ukrainy.

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Программа реализуется Ассоциацией «Wspólnota Polska», Фондом «Wolność i Demokracja» и Фондом «Pomoc Polakom na Wschodzie» при поддержке правительства страны.

“В рамках программы участники могут рассчитывать на материальную помощь (1505 злотых для взрослого, 752,50 злотых для несовершеннолетнего), бесплатные курсы польского языка для взрослых, софинансирование затрат на курсы повышения квалификации, курсы профессиональной подготовки, софинансирование помощи специалистов: психологов, присяжных переводчиков, юристов, врачей и т.д”, – говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться программой по данным сайта организаторов:

Владельцы «Карты поляка» и их ближайшие родственники, включая супруга, родителей, детей, внуков;

Лица, которые имели «Карту поляка», но срок ее действия истек в связи с получением вида на постоянное проживание на территории Республики Польша или польского гражданства, а также члены их семей: жена или муж, родители, дети, внуки.

Граждане Польши с постоянным местожительством в Украине (регистрация), а также члены их семьи: жена или муж, родители, дети, внуки.

Лица, имеющие право на выдачу репатриационной визы или решения о подтверждении польского происхождения, а также члены их семьи: жена или муж, родители, дети, внуки.

Совместным условием во всех вышеперечисленных случаях для каждого бенефициара отдельно является факт его прибытия на территорию Республики Польша в связи с проведением военных действий на Украине с 24 февраля 2022 года