В Польше угрожают заблокировать переговоры Украины и ЕС из-за бандеровского закона

Михаил Рябов.  
21.07.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, История, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


Польша может заблокировать переговоры об интеграции Украины в Евросоюз из-за принятого накануне Верховной радой постановления, которое объявляет преступлением коммунистической Варшавы и Москвы переселение украинцев из восточных регионов Польши в СССР после окончания Второй Мировой войны и установления новых границ.

Об этом пишет польский портал Forsal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша может заблокировать переговоры об интеграции Украины в Евросоюз из-за принятого накануне Верховной радой...

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«В соответствии с новым законом потомки перемещенных лиц теперь могут требовать возмещения имущества или компенсации. Хотя в законе прямо не указывается адресат претензий, из контекста может быть видно, что дело направлено на… Польшу. Это начало исторического реванша?», – отмечается в публикации.

Автор трактует украинское постановление как антипольский демарш Киева.

«Решение Верховной рады можно расценивать как прямой ответ на действия Польши. Сейм объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА и прославление таких персонажей, как Роман Шухевич или Степан Бандера, что вызывает в Польше сильные эмоции…

Закон был принят сразу после очередной напряженности в отношениях с Варшавой и приходится на годовщину операции «Висла». Хотя формально он не указывает Польшу как плательщика компенсации, трудно интерпретировать это иначе, чем как попытку давления».

Издание предостерегает, что Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС.

«Каждый новый член Союза должен получить одобрение всех государств-членов. Если Варшава воспримет новый украинский закон как провокацию, это может стать препятствием для европейской интеграции Киева. Тем более, что Польша уже неоднократно призывала к «признанию исторической правды» в контексте Волынской резни. Если Украина продолжит прославлять УПА и в то же время требовать компенсации за депортации, переговоры могут застопориться».

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