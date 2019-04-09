В Польше украинцу дали 7 лет за феерическое ограбление ювелирного магазина

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Районный суд в Варшаве приговорил 36-летнего гражданина Украины к 7 годам лишения свободы. Евгения К, которого обвинили в проникновении в ювелирный магазин в варшавском торгово-развлекательном центре Arkadia и похищении ювелирных изделий на сумму свыше 700 тыс. злотых. Мужчина также должен частично возместить убытки, причиненные ювелирном салона и оплатить почти 380 тыс. (более 88 тыс. евро) злотых, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Радио Польша.

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Прокуратура обвинила 36-летнего гражданина Украины в том, что в ночь с 26 на 27 ноября 2017 он пробрался через вентиляционную шахту с помощью веревки в ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Arkadia и похитил бижутерию на сумму примерно 720 тыс. злотых (167 тыс . евро). Известно, что он действовал совместно с “другим неустановленным злоумышленником по имени Олег”.

“В данном деле нельзя сказать, что это была обычная кража с проникновением. (…) Обвиняемый в демонстративный способ проник в ювилеирний салон в торговом центре Arkadia”, – прокомментировала судья Тришкевич.

Единственным смягчающим обстоятельством была предыдущая несудимости обвиняемого в Польше.

Суд обосновал суровость наказания степенью социальной вредности совершенного гражданином Украины.

Единственный судебный процесс состоялся 22 марта. Обвиняемый, по профессии столяр, признал тогда свою вину. Он сказал, что инициатором проникновения был Олег, которому он отдал похищенную бижутерию. С Олегом, по его словам, он якобы познакомился в хостеле.

После направления обвинительного акта в прокуратуре рассказали, что 36-летний человек скрылся в техническом помещении в одном из туалетов, когда торговый центр еще работал. Там он ранее подготовил инструменты для проникновения. После закрытия центра мужчина залез в вентиляционную шахту в подвесном потолке, откуда проник над помещение ювелирного магазина. Внутрь он спустился по веревке, вытащил из стола ключ от сейфа, в котором хранились ювелирные изделия. Злоумышленник собрал ценные предметы и наличные. Вентиляционной шахтой он вернулся в туалет, где до утра прождал на открытие торгового центра. Тогда человек покинул здание.

Главным следом, оставшийся после преступника, была веревка со следами эпидермиса и волос. “По результатам изучения ДНК было обнаружено, что профиль преступника, введенный в систему польской полицией, соответствует профилю ДНК преступника в Германии, внесенным Евгению К. Мужчину разыскивали также в Германии на основании Европейского ордера на арест”, – сообщили в прокуратуре.

Подозрения подтвердили также очередные тесты ДНК из бутылок и одежды, которые Евгений К. оставил в торговом центре. Его также выдала обувь и отпечатки пальцев. Кроме того, мужчину также зарегистрировала камера видеонаблюдения. На видеоролике он покупал веревку в центре Arkadia и перед проникновением приходил в ювелирный магазин.

Мужчину задержали, когда он вернулся из Украины в Польшу в июне прошлого года. Его задержали пограничники на основании немецкого ордера на арест. Тогда прокуратура в Варшаве вызвала его на допрос и предъявила обвинение.