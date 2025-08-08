В Польше украинцы, восславив бандеровцев, осквернили памятник жертвам Волынской резни
В Польше шокированы актом вандализма в отношении монумента, возведенного в память о поляках, погибших от рук бандеровцев.
Речь идет о памятнике в Домоставе, который представляет собой украинский трезубец, на который насажен польский младенец. У основания монумента – отрубленные детские головы на кольях.
Сегодня ряд польских СМИ опубликовали снимки с нарисованным флагом цветов бандеровской военной структуры и надписью, которая ее восславляет.
Местная полиция проинформировала, что начала расследование.
На акт вандализм обратили внимание у польского президента Кароля Навроцкого.
«Вопрос о вандализме в отношении памятника «Волынская резня» в Домостове должен быть скорейшим образом решен, а виновные в этом позорном акте наказаны», — заявил пресс-секретарь главы Польши Рафал Лескевич.
Напомним, что Волынская резня была признана геноцидом польским парламентом. Тем не менее, Варшава, несмотря на героизацию бандеровцев на Украине, продолжает оказывать помощь киевскому режиму в войне с Россией.
