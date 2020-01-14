В Польше украинских заробитчан ожидают массовые увольнения

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Мировой финансовый кризис, который аналитики прогнозируют на вторую половину этого года, больно ударит по Украине. В первую очередь, это касается экспорта украинского сырья и гастарбайтеров.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Игорь Гарбарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, гастарбайтеры, работающие в странах Евросоюза, будут сокращены первыми и после этого массово вернутся на Украину, требуя от правительства работы и субсидий.

«Мы понимаем, что основной экспорт – это у нас зерно, продукция агропромышленного комплекса, основная часть экспорта – это так называемые черные металлы, железорудное сырье. И самый главный наш экспортный потенциал – это наши люди, которых мы активно продаем на сегодняшний день за рубеж, выдавливая их из собственной страны.

На самом деле, похвалиться тем, что мы производим продукцию с высокой добавочной стоимостью и зарабатываем на этом какие-то очень хорошие дивиденды, безусловно, этого нет. Если это будет продолжаться таким образом, то при сворачивании глобальной экономики мы же четко понимаем, что черные металлы будут востребованы не настолько, насколько они еще востребованы сейчас.

Например, количество строек в той же Польше, Германии будет сокращаться. Соответственно, кого будут первыми увольнять? Поляков, немцев? Нет, конечно же, наших заробитчан, которые там работают. Они постепенно будут возвращаться сюда, требуя рабочих мест, социальной защиты, субсидий и так далее», – заявил Гарбарук.