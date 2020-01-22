22.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галиция, Польша, Происшествия, Украина
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В Польше уничтожен мемориал в честь боевиков УПА

В Польше неизвестные разбили мемориальную доску боевикам УПА, установленную украинской диаспорой на месте их захоронения на горе вблизи села Верхраты. Об этом сообщает львовский телеканал НТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным телевизионщиков, уничтожено надгробие, а также сорваны вышиванки с деревьев – их бросили с кусками памятной доски в глубокую яму.

Львовские сторонники УПА требуют от польской власти найти виновников и восстановить мемориал.

«Я считаю, что польская власть обязана сделать все для того, чтобы восстановить данную разрушенную табличку и осудить акт вандализма на горе Верхраты», – заяви директор мемориально-поискового центра «Доля», секретарь госкомиссии по увековечиванию памяти Святослав Шеремета.

При этом, в националистической партии «Свобода» увидели «российский след» в уничтожении мемориала боевикам.

«Мы не собираемся переписывать нашу собственную историю в угоду кому-то. Мы должны отстаивать правду. С другой стороны, мы должны понимать, что Российская Федерация может быть причастна к провокациям, которые совершаются как в Польше, так и в Украине», – заявил глава львовской городской организации  «Свободы» Любомир Мельничук.

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