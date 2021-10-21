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21.10.2021 20:24 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вандализм, День Победы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, русофобия, Скандал
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В Польше вандалы осквернили захоронение советских героев – реакция МИД РФ

В МИД РФ потребовали от польских властей найти и наказать вандалов, надругавшихся над захоронением...

В МИД РФ потребовали от польских властей найти и наказать вандалов, надругавшихся над захоронением советских воинов-освободителей в городе Зумбрув.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последствия очередного возмутительного акта вандализма в отношении советского воинского захоронения были обнаружены российскими соотечественниками 9 октября в польском городе Замбрув Подляского воеводства. Установленный на одном из братских захоронений обелиск был разрисован надписями, у входа валялся мусор, на могилах среди лампадок стояли бутылки.

Польские власти, уже в порядке вещей, не потрудились уведомить российские диппредставительства об инциденте, как того требует статья 3 межправительственного Соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Не было и никакого освещения этого вопиющего случая в местных СМИ», – сказала она.

Кроме того, представитель МИД потребовала у польских властей привести в порядок захоронение и наказать вандалов.

«С сожалением констатируем, что многолетняя работа властей Польши по уничтожению советского мемориального наследия в стране (это самая весомая причина) и переписыванию истории – вымывает у населения остатки уважения к памяти советских воинов-освободителей и становится мощным катализатором подобных актов вандализма. Кому делают хуже польские власти? Ответ очевиден – себе.

Требуем от польских властей вернуть захоронение в городе Замбрув в первоначальное состояние, выявить и наказать вандалов», – потребовала Захарова.

Напомним, ранее российская сторона обнародовала архивные документы, свидетельствующие о массовых расправах, издевательствах, грабежах и насильственном изгнании немецкого населения в Польше после разгрома гитлеровцев.

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