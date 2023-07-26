В Польше всё готово для введения войск на Западную Украину – Сивков

Анатолий Лапин.  
26.07.2023 19:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Чем быстрее идет наступление российских войск, тем более вероятным становится введение на Западную Украину польских войск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем быстрее идет наступление российских войск, тем более вероятным становится введение на Западную Украину...

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При этом, по мнению Сивкова, не факт, что военное руководство Украины смирится с этим.

«Сейчас началось наступление наших войск, уже продвижение идет более-менее приемлемыми темпами, 1-2 километра в сутки. В этих условиях вероятность того, что поляки могут вмешаться, достаточно велика. В случае, если поляки решатся ввести войска на территорию Украины, Западной Украины, то тогда вмешательство нам потребуется, в том числе и «Вагнера».

Но при этом надо иметь в виду, что поступает информация, что далеко неоднозначно на вхождение поляков на территорию Украины смотрит политическое руководство и России, и даже самой Украины – не политическое, а военное руководство Украины. Наш президент и президент Лукашенко сказали, что мы не допустим расчленение Украины – это правильно.

А, насколько есть такая информация, – не факт, что на такую акцию со стороны поляков будет позитивно смотреть военное руководство Украины, поскольку вооруженные силы Украины же борются за целостность своей страны. Если поляки вторгаются, то они становятся на одну ступень с Россией. Поэтому все может быть. Тогда им придется играть между Польшей и Россией, неизвестно, чью сторону они еще возьмут», – отметил Сивков.

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