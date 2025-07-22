В Польше вслед за фермерами готовятся акции металлургов против Украины
Вслед за польскими фермерами, блокировавшими границу из-за льготных поставок аграрной продукции из Украины, акции протеста грозят организовать металлурги, обеспокоенные тем, что украинские конкуренты серьезно наращивают продажу арматуры, необходимой в строительной отрасли.
Об этом пишет Bankier.Pl, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Металлурги угрожают протестами на границе… Если восточный импорт будет расти, польские заводы начнут приостанавливать производство», – говорится в публикации.
В 2023 году импорт украинской арматуры в Польшу составил 23 тыс. тонн, а в 2024 году он увеличился до 56,5 тыс. тонн. В нынешнем году объемы продолжают расти. Украинская продукция дешевле, чем у польских производителей. Профильные ассоциации уже обратились к правительству с требованием ввести меры.
Адам Вдовяк, представитель ArcelorMittal в Домброва-Гурнича отмечает, что отсутствие реакции правительства может привести к протестам на границе с Украиной.
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