В Польше выяснили, в каких городах живет больше всего украинцев

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Новости Украины

К началу 2022 года в Польше проживало примерно два миллиона украинцев, однако из-за полномасштабной войны их количество существенно возросло.

Об этом сообщает Информационный портал Польши со ссылкой на исследование Uniи Metropolii Polskich.

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По данным польской пограничной службы, с 24 февраля польскую границу пересекли более пяти миллионов украинцев. Правда, часть из них переехали в другие страны.

В настоящее время в Польше находится примерно 3,4 млн украинцев, что составляет 8% населения страны. Чаще украинцы выбирают большие города, в которых легче найти жилье и работу.

Так, согласно исследованиям, наиболее популярны среди украинцев такие города:

• В Жешуве – 37% от общего количества жителей города.

• В Гданьске – 34%, в Катовице–33%.

• Во Вроцлаве и Кракове украинцы составляют по 23% от общего числа жителей.



• В Люблине – 20%.• В Познани, Щецине и Варшаве (16%, 15% и 13% соответственно).• Меньше всего привлекает украинцев в Белостоке, Лодзи и Быдгоще.

Тем временем в Киеве в Укрзализнице сообщили, что с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.