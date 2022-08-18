В Польше выяснили, в каких городах живет больше всего украинцев

18.08.2022  09:28 (Мск), Варшава
Никита Еременко.  
Просмотров: 1134
 
беженцы, Дзен, Общество, Польша, Статистика, Украина
Новости Украины

К началу 2022 года в Польше проживало примерно два миллиона украинцев, однако из-за полномасштабной войны их количество существенно возросло.

Об этом сообщает Информационный портал Польши со ссылкой на исследование Uniи Metropolii Polskich.

К началу 2022 года в Польше проживало примерно два миллиона украинцев, однако из-за полномасштабной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По данным польской пограничной службы, с 24 февраля польскую границу пересекли более пяти миллионов украинцев. Правда, часть из них переехали в другие страны.

В настоящее время в Польше находится примерно 3,4 млн украинцев, что составляет 8% населения страны. Чаще украинцы выбирают большие города, в которых легче найти жилье и работу.

Так, согласно исследованиям, наиболее популярны среди украинцев такие города:

• В Жешуве – 37% от общего количества жителей города.
• В Гданьске – 34%, в Катовице–33%.
• Во Вроцлаве и Кракове украинцы составляют по 23% от общего числа жителей.

• В Люблине – 20%.
• В Познани, Щецине и Варшаве (16%, 15% и 13% соответственно).
• Меньше всего привлекает украинцев в Белостоке, Лодзи и Быдгоще.

Тем временем в Киеве в Укрзализнице сообщили, что с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть