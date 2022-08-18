В Польше выяснили, в каких городах живет больше всего украинцев
К началу 2022 года в Польше проживало примерно два миллиона украинцев, однако из-за полномасштабной войны их количество существенно возросло.
Об этом сообщает Информационный портал Польши со ссылкой на исследование Uniи Metropolii Polskich.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
По данным польской пограничной службы, с 24 февраля польскую границу пересекли более пяти миллионов украинцев. Правда, часть из них переехали в другие страны.
В настоящее время в Польше находится примерно 3,4 млн украинцев, что составляет 8% населения страны. Чаще украинцы выбирают большие города, в которых легче найти жилье и работу.
Так, согласно исследованиям, наиболее популярны среди украинцев такие города:
• В Жешуве – 37% от общего количества жителей города.
• В Гданьске – 34%, в Катовице–33%.
• Во Вроцлаве и Кракове украинцы составляют по 23% от общего числа жителей.
• В Познани, Щецине и Варшаве (16%, 15% и 13% соответственно).
• Меньше всего привлекает украинцев в Белостоке, Лодзи и Быдгоще.
Тем временем в Киеве в Укрзализнице сообщили, что с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.