В Польше за фальсификацию истории уволили главу украинского общества

30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

30 августа, председателя Украинского общества Польши Григория Куприяновича исключили из Комитета “защиты памяти борьбы и мученичества” при Институте национальной памяти в Люблине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание Onet.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

“Меня вызвали в кабинет к главе из Комитета защиты памяти борьбы и мученичества при Институте национальной памяти в Люблине и вручили мне документ об увольнении. Я не знаю причины. Пожалуй, это не место для украинцев, но это дискриминация”, – рассказал изданию Куприянович.

Ранее окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства Польши начала следствие по словам председателя Украинского общества Григория Куприяновича в отношении украинцев, убитых в Сагрыни во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

Так, люблинский воевода Чарнек 10 июля призвал польскую прокуратуру выучить слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал в Сагрыни. По мнению Люблинского воеводы, Куприянович своими словами приравнивает события, которые произошли в Сагрыни в 1944 году к событиям на Волыни 1943 года.