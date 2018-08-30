30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, История, Общество, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

В Польше за фальсификацию истории уволили главу украинского общества



30 августа, председателя Украинского общества Польши Григория Куприяновича исключили из Комитета “защиты памяти борьбы и мученичества” при Институте национальной памяти в Люблине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание Onet.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



“Меня вызвали в кабинет к главе из Комитета защиты памяти борьбы и мученичества при Институте национальной памяти в Люблине и вручили мне документ об увольнении. Я не знаю причины. Пожалуй, это не место для украинцев, но это дискриминация”, – рассказал изданию Куприянович.

Ранее окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства Польши начала следствие по словам председателя Украинского общества Григория Куприяновича в отношении украинцев, убитых в Сагрыни во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

Так, люблинский воевода Чарнек 10 июля призвал польскую прокуратуру выучить слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал в Сагрыни. По мнению Люблинского воеводы, Куприянович своими словами приравнивает события, которые произошли в Сагрыни в 1944 году к событиям на Волыни 1943 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть