18.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Польше за перевозку азиатских нелегалов задержали украинца


В польском Лешноволе пограничники задержали девять нелегальных иммигрантов из Азии, которых в багажнике автомобиля перевозил гражданин Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Польши.

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Инцидент произошел в четверг, 14 июня, в Краковском районе. Правоохранители остановили на трассе для проверки Volkswagen Passat.

“В автомобиле, за рулем которого был гражданин Украины, путешествовало десять нелегальных мигрантов. Они не имели ни документов, ни денег. Пятеро из них были на пассажирском сидении, а четыре – в багажнике. Только один человек работал соответственно польским законам”, – сообщили в Пограничной службе Польши.

Правоохранители установили, что среди нелегальных иммигрантов были вьетнамцы и китайцы в возрасте от 31 до 47 лет.

В результате инцидента были проведены административные процедуры, в результате которых были приняты решения, обязывающие мигрантов вернуться в течение 30 дней в свои страны с запретом на въезд в Польшу и шенгенские государства сроком на 1 год. Кроме того, азиаты были наказаны штрафами в размере 1000 злотых за правонарушения по ст. 120 раздела 2 Закона о содействии занятости и институтах рынка труда. После принятия решения все задержанные иностранцы были освобождены.

Согласно данным Пограничной службы, иностранцы признали, что целью их путешествия было попасть в Германию, где они хотели работать.

Украинца, который трудоустраивал нелегалов, ожидает суд.

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