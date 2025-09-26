В Польше задержали антибандеровского активиста Артура Чмока

Анатолий Лапин.  
26.09.2025 12:50
  (Мск) , Варшава
Польские силовики задержали общественника Артура Чмока, известного проведением акций против засилья беженцев с Украины и за восстановление дружественных отношений с Россией.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил Андрей Родионов, координатор международного движения «РУСОВ», членом которого является Чмок.

По информации Родионова, Чмока арестовали на три месяца, но что ему вменяют – пока непонятно. Активист известен тем, что выступает против русофобской и пробандеровской политики польского правительства. До этого на него давили, вынуждая прекратить общественную деятельность.

«Очевидно, что это продолжение угроз и давление на Артура, которое связано с его общественно-политической деятельностью. Эти акции, которые он и польские соратники за последний год-два проводили у украинского посольства, у американского, у французского – против поддержки Украины, против того курса, который польское правительство ведет, а это русофобский курс на поддержку бандеровской Украины, они против этого выступали.

Еще очень важный момент – в скором времени у нас запланирована акция — это приезд польской делегации к нам в Россию, и конечно же, одним из главных участников этой поездки и организатором выступает Артур.

Не исключено, что то, что его сейчас задержали, связано с этим. Возможно, его вот таким образом, как самого активного, пытаются запугать, убрать», – отметил Родионов.

