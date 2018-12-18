В Польше задержали украинца с девятью пистолетами

18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Польше задержали гражданина Украины, который владел девятью пистолетами не имея разрешений, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Польское радио.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Прокуратура в Поморском воеводстве в Польше обвинили гражданина Украины в незаконном владении огнестрельным оружием. На момент задержания в сентябре этого года в автомобиле 47-летнего мужчины нашли девять пистолетов и почти 450 патронов”, – говорится в сообщении.

По данным Поморского отдела Национальной прокуратуры, оружие было найдено в сентябре этого года в Гдыне. Пограничники остановили для дорожной проверки Audi A8, за рулем которого был гражданин Украины, который уже несколько лет живет в Польше. В автомобиле было обнаружено коробку с четырьмя пистолетами Glock, четырьмя пистолетами V. Bernardelli 68, одним пистолетом FEG с глушителем и 446 патронами. Также у задержанного обнаружили пять мобильных телефонов, еще три обнаружили во время обыска в его доме. По словам следователей, изучение счетов показало многочисленные соединения с иностранными номерами.

Украинец не имел разрешения на оружие. Прокуратура обвинила мужчину в незаконном владении пистолетами. Его также обвинили в использовании переработанных удостоверений личности других людей. За эти преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы. Обвинительный акт к 47-летнего Рудольфа К. будут рассматривать в районном суде в Гдыне.

Следствию пока не удалось выяснить, для чего именно Рудольфу К. были нужны пистолеты и патроны.