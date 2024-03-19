В Польше завтра начнётся огромная акция протеста фермеров

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В Польше завтра должна возобновиться масштабная акция протеста фермеров, требующих остановить льготные поставки сельхозпродукции с Украины.

Около 70 тысяч манифестантов намерены перекрыть блокпостами дороги внутри страны и на границе. Полиция уже готовится к неспокойному дню – в начале марта во время аналогичной акции произошли столкновения, 14 правоохранителей получили ранения, 26 участников беспорядков были арестованы.

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Правительство Польши накануне провело переговоры с Францией, убеждая в необходимости пересмотра соглашения ЕС с Украиной о льготном порядке поставок, введенном в начале российской СВО для поддержки экономики Киева (считается, что голоса Парижа и Берлина будут ключевыми по данному вопросу в Евросоюзе).

«Эту проблему отмечают не только польские, чешские, словацкие перевозчики, но и представители 14 европейских ассоциаций перевозчиков, в том числе из Франции, Португалии, Дании, Норвегии, Греции, Швеции и Финляндии», – говорится в сообщении польского министерства инфраструктуры.

Тем временем, польский Институт государственных финансов обнародовал неутешительные выводы – сельское хозяйство Польши должно готовиться к усилению конкуренции со стороны Украины не только в области зерна, так и в области переработанных продуктов.

«В настоящее время Польша сохраняет конкурентное преимущество благодаря передовой переработке, но в ближайшие годы украинские сельскохозяйственные компании, которые сейчас экспортируют зерно, вероятно, расширят свою деятельность на переработку. Это может привести к вытеснению польских продуктов с существующих рынков, в том числе зарубежных», – пишет Business Insider.

На фоне всего этого новое правительство Дональда Туска объявило о планах оштрафовать на существенную сумму первую фирму, которая, пользуясь покровительством предыдущего состава Кабмина, льготно завозила в Польшу под видом «технического» зерно, которое затем продавалось на внутреннем польском рынке, нанося ущерб местным производителям. Судя по всему, один штраф – это лишь капля в море, т.к. в польских СМИ утверждается о том, что подобную схему с завозом зерна с Украины осуществляло более 500 компаний. Обнародовать их список чиновники в Варшаве пока что под разными предлогами отказываются.