В Польше Зеленский наступил на американские грабли

Вадим Москаленко.  
02.06.2025 15:58
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Польша, Украина


Владимир Зеленский долгое время показательно игнорировал Кароля Навроцкого – победителя вчерашних выборов президента в Польше, теперь это может сыграть злую шутку с Украиной.

С таким предостережением выступил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский долгое время показательно игнорировал Кароля Навроцкого – победителя вчерашних выборов президента в...

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«15 января во время визита в Варшаву Зеленский нашел возможность вручить мэру Варшавы Рафалу Тшаковскому награду. Однако намеренно не нашел времени встретиться с другим фаворитом президентской гонки президентом Института национальной памяти Каролем Навроцким.

«Он не захотел, и это будет иметь последствия. Сказать, что Навроцкий это забыл – невозможно, последствия этого показательного игнорирования будут.

Зеленский снова показал, что он не компетентен ни как дипломат, ни как политик и не понимает, что постоянные ставки на каких-то фаворитов приводят к катастрофе. Последняя история ничему не научила, когда он ставил на Харрис, выиграл Трамп. Сейчас он ставил на Тшаковского, выиграл Навроцкий», – сказал Береза.

«Так же Зеленский в конце апреля проигнорировал приглашение в Польшу и нашел возможность только онлайн подключиться к выступлению на саммите Триморья, несмотря на наличие приглашения и очевидную логистическую возможность приехать в Варшаву. Это был амбициозный проект не только президента Дуды, но и важное национальное событие для самих поляков, которое можно было использовать для улучшения польско-украинских отношений.

Зеленский нашел время и возможность на бесперспективный полет кпрезиденту ЮАР и другу Путина, и не приехал на важное для Польши мероприятие. Это тоже выбор. И этот выбор будет иметь последствия.

В Польше считают, что таким образом Зеленский показал свое отношение к инициативе, которая важна именно для поляков», – подытожил нацист.

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