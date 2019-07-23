23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
История, Мнение, Общество, Политика, Польша, Украина
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В Польше ждут Зеленского и изменений в украинской политике исторической памяти

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская (PiS) заявила, что ближайшие дни, месяцы покажут, оправдаются ли надежды Польши на изменение политики исторической памяти на Украине при новой власти, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает «Польское радио».

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«Я ожидаю здесь изменений в политике Украины. Конечно, ближайшие дни, месяцы покажут, уместны ли наши ожидания и надежды, действительно ли произойдет изменение. Однако, кажется, что президент Украины — человек очень прагматичный, он не связан теми зависимостями, касающимися определенной версии исторической политики, которую Украина реализовала до сих пор», — сказала она.

1 сентября в Варшаве на мемориальных мероприятиях к 80 годовщины начала Второй мировой войны ждут, среди прочих, визита президента Украины Владимира Зеленского.

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