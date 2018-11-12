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12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, История, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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В Польшу не пустили 400 бандеровцев

Польские власти заявили, что накануне празднования восстановления 100-летия независимости не пустили в страну «неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, сообщает TVP Info.

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По его словам, Агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные 400 активистов, которые были участниками ультраправых и неофашистских группировок, а также организаций, которые «прославляют идеологию Степана Бандеры». Они хотели приехать на марш независимости в Варшаве. Большинству не позволили въехать в страну.

«Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России», — сказал Жарин.

Ранее “ПолитНавигатор” сообщал о том, что в польской столице состоялся Бело-красный марш к 100-летию восстановления независимости. Впервые марш совместно организовали польские власти и польские националистические организации.

По оценкам полиции, в марше приняли участие 250 тысяч человек.

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