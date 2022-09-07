В польских школах насчитали 185 тысяч детей украинских беженцев

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Новости Украины

Власти Польши сообщили, что количество украинских детей-беженцев, засчитаных в школы в новом учебном году, составляет около 185 тысяч.

Об этом сообщает издание Notes from Poland.

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«Многие ожидали, что эта цифра будет выше, чем в конце предыдущего учебного года в июне, школы были готовы принять до 300 тыс дополнительных украинских учеников», – сказал министр образования Прежемислав Чарнек.

По предварительным данным, в настоящее время в Польше находится от 700 тыс до 800 тыс беженцев школьного возраста из Украины. Это означает, что многие по-прежнему не посещают польские школы или калькуляция завышена. В свою очередь, Чарнек отметил, что большинство украинских детей учатся дистанционно в школах Украины.

Еще одной причиной министр называет возвращение некоторых детей на Украину – многие семьи беженцев уехали домой после того, как активные боевые действия сосредоточились на востоке. Или беженцы переехали из Польши, чтобы найти убежище в других странах.

Также во время выступления по поводу начала учебного года министр поблагодарил всех учеников и учителей по всей Польше за прием, предоставленный украинским беженцам во всех школах.

Сообщается, что в Польше столкнулись с проблемой нехватки учителей в школах, где количество учеников увеличилось из-за украинских беженцев.