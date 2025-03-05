Европейцы должны осознать, что недостаточно быть верным союзником Вашингтона, чтобы потом не получить от США унижение и болезненный удар.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит изветсный польский портал Interia, давая оценку изгнанию украинского диктатора Владимира Зеленского из Белого дома.

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«Давайте не будем обманывать себя. Если бы на месте президента Зеленского был политик из Польши , ситуация была бы такой же. Кто знает, что принесет будущее. Как уже усвоили датчане и канадцы, недостаточно быть верным союзником, чтобы заслужить достойное дипломатическое отношение. В рамках программы «Америка прежде всего» любой может получить удар по голове. Продвижение политики голой силы, выставление высоких счетов, требование слюнявости и простой, низменной прихоти — все это означает, что так же, как сегодня обошлись с Зеленским, завтра даже премьер-министры Орбан или Фицо могут получить синяк под глазом. В конечном счете, они представляют собой демографически и экономически небольшие страны, и их влияние в дипломатии зависит лишь от того, насколько они способны институционально контролировать ЕС», – говорится в статье.

Отмечается, что если судить по действиям администрации США, то действия Вашингтона объективно играют на руку России.

«В эпоху Джо Байдена президент Путин мог только мечтать о приостановке военной помощи США Украине. А теперь, пожалуйста, готово. Возможно, в случае с президентом Трампом идеологической обработки, нагнетания соответствующих комплексов по отношению к элите и других обид Нью-Йорка оказалось достаточно, чтобы заставить его начать плясать под дудку кремлевских курантов», – возмущается автор.

Он причитает, что Москва добилась того, чего не смог СССР.