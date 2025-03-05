В польских СМИ уныние: Путин добился того, что было не под силу Сталину

Олег Кравцов.  
05.03.2025 15:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Польша, Россия, США, Украина


Европейцы должны осознать, что недостаточно быть верным союзником Вашингтона, чтобы потом не получить от США унижение и болезненный удар.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит изветсный польский портал Interia, давая оценку изгнанию украинского диктатора Владимира Зеленского из Белого дома.

Европейцы должны осознать, что недостаточно быть верным союзником Вашингтона, чтобы потом не получить от...

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«Давайте не будем обманывать себя. Если бы на месте  президента Зеленского  был политик из Польши , ситуация была бы такой же. Кто знает, что принесет будущее. Как уже усвоили датчане и канадцы, недостаточно быть верным союзником, чтобы заслужить достойное дипломатическое отношение. В рамках программы «Америка прежде всего» любой может получить удар по голове.

Продвижение политики голой силы, выставление высоких счетов, требование слюнявости и простой, низменной прихоти — все это означает, что так же, как сегодня обошлись с Зеленским, завтра даже премьер-министры  Орбан  или  Фицо  могут получить синяк под глазом. В конечном счете, они представляют собой демографически и экономически небольшие страны, и их влияние в дипломатии зависит лишь от того, насколько они способны институционально контролировать ЕС», – говорится в статье.

Отмечается, что если судить по действиям администрации США, то действия Вашингтона объективно играют на руку России.

«В эпоху Джо Байдена президент Путин  мог только мечтать о приостановке военной помощи США Украине. А теперь, пожалуйста, готово. Возможно, в случае с президентом Трампом идеологической обработки, нагнетания соответствующих комплексов по отношению к элите и других обид Нью-Йорка оказалось достаточно, чтобы заставить его начать плясать под дудку кремлевских курантов», – возмущается автор.

Он причитает, что Москва добилась того, чего не смог СССР.

«Даже если у России в XXI веке нет сил, чтобы в военном отношении покорить половину Европы, она явно оказывается достаточно идеологически подкованной, чтобы достичь амбициозных целей. Эффективность поразительна. Даже во времена холодной войны и при Иосифе Сталине добиться этого было невозможно, чтобы президент США был идеологически на той же стороне. А из этого следует, что «in concreto» он предпринимает действия, которые явно выгодны Москве , но не его верным союзникам», – с горечью резюмирует Interia.

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