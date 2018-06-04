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04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, История, Общество, Политика, Происшествия, Украина

В польском Перемышле прошел украинский националистический марш


В воскресенье, 3 июня, в польском Перемышле состоялось традиционный ежегодный марш, посвященный так называемому “дню украинской национальной памяти”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает “Польское радио”.

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Памятные мероприятия начались с молитвы в униатском кафедральном соборе святого Иоанна Крестителя, после чего участники прошли маршем на кладбище в селе Пикуличи, где состоялась панихида, возложение цветов и общественное вече.

Марш, как и в прошлом году, охраняли много полицейских.

В то же время “Громадське” сообщает, что несколько поляков встретили шествие с баннером “Соседи украинцы, предостерегаем, хватит лжи и хватит молчания. Никаких символов и знаков бандеризма и УПА на территории Польши”.

Мероприятия в Перемышле связаны с чествованием памяти интернированных воинов и старшин армии Украинской Народной Республики и пленных воинов Украинской Галицкой Армии, которые из-за ужасных бытовых условий и эпидемии тифа в 1918-1919 годах умерли в лагере возле села Пикуличи (ныне это территория города Перемышль), где их и похоронили на Украинском военном кладбище.

В братских могилах похоронены около 2 тыс. пленных и интернированных воинов и старшин УГА, армии УНР.

Меры безопасности связаны с тем, что в 2016 году в Перемышле польские националисты и футбольные хулиганы напали на марш украинских националистов: примерно 20 человек пытались помешать участникам марша, которые направлялись на кладбище почтить память боевиков УПА. В 2017 году марш прошел без инцидентов.

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