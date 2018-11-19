//exit;
19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

В Полтаве бандиты в балаклавах избили до полусмерти китайца

В Полтаве двое неустановленных мужчин в балаклавах напали на гражданина Китайской Народной Республики и пытались его ограбить, иностранец получил сильные травмы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в полиции Полтавы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Нападение произошло в Полтаве 14 ноября. Двое неизвестных в масках попали в дом по улице Тамары Кисляковой, где арендовал жилье гражданин КНР.

В доме, угрожая иностранцу пистолетом, злоумышленники пытались завладеть его имуществом.

Между нападавшими и знакомыми гражданина КНР, которые также были в его доме, произошло столкновение.

Иностранец в результате получил перелом пальца на левой руке и непроникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Инцидент расследуется по ч. 3 ст. 187 УК Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть