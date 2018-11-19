В Полтаве бандиты в балаклавах избили до полусмерти китайца

19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Полтаве двое неустановленных мужчин в балаклавах напали на гражданина Китайской Народной Республики и пытались его ограбить, иностранец получил сильные травмы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в полиции Полтавы.

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Нападение произошло в Полтаве 14 ноября. Двое неизвестных в масках попали в дом по улице Тамары Кисляковой, где арендовал жилье гражданин КНР.

В доме, угрожая иностранцу пистолетом, злоумышленники пытались завладеть его имуществом.

Между нападавшими и знакомыми гражданина КНР, которые также были в его доме, произошло столкновение.

Иностранец в результате получил перелом пальца на левой руке и непроникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Инцидент расследуется по ч. 3 ст. 187 УК Украины.