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В Полтаве состоялось «торжественное открытие памятной доски» чеченскому террористу Джохару Дудаеву.

Об этом сообщает местное издание «Полтавская волна», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Доску установили на фасаде здания детского поликлинического отделения №2 на улице Никитченко, на которой с 1985 по 1987 год проживал Джохар Дудаев с семьёй, когда был начальником штаба авиационной дивизии в Полтаве. В прошлом году улицу переименовали.

На «торжественном открытии» присутствовал так называемый «глава Кабмина Чеченской республики Ичкерия» в изгнании Ахмед Закаев, который заявил, что «не сломлен духом» и верит «в общую с Украиной победу».

«Сегодня в мире более 32 мест, где есть площади и улицы, названные в честь Джохара Дудаева. Сегодня мир осознал то, что он говорил 30 лет назад, когда он говорил, что Россия представляет реальную угрозу для всего человечества, для всего мира. Тогда же он в своих выступлениях говорил, что Украина – единственная страна и народ, которая может сломать хребет этому монстру. И его слова оказались пророческими», – вещал Закаев.

В полтавском издании сочли нужным указать, что пока Джохар Дудаев был начальником штаба в Полтаве, «боеспособность дивизии поднялась».