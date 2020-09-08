В Полтаве решили отомстить Крыму Петлюрой за снос уродливого памятника Сагайдачному

08.09.2020, Киев, Максим Карпенко

В Полтаве рядом с Областным центром эстетического воспитания учащейся молодежи и сквером Матери и ребенка появится памятник главе Директории УНР Симону Петлюре.

За такое решение проголосовали 23 из 27 депутатов Полтавского городского совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы регионального отделения Украинского института национальной памяти Олега Пустовгара, памятник Петлюре станет вкладам в противодействие «российской агрессии».

«Все мы знаем, что сейчас идет российско-украинская война, которая имеет не только вооруженное измерение. В том числе есть измерение войны памятей. Лишь три красноречивых примера.

Какое было первое решение в Крыму после оккупации? Это демонтаж памятника основателю военно-морских сил Украины, гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному. Затем все учебники по истории Украины изъяли из всех школ на территории полуострова, свезли в Симферополь и там в одном из двориков сожгли.

Сразу после установки памятника Симону Петлюре в Виннице, президент государства-агрессора Владимир Путин повторил коммунистические пронафталиненные выдумки об антисемитизме Петлюры. Итак, ваше голосование, господа депутаты, станет вкладом в противодействие российской агрессии в сфере войны памятей», – обратился Пустовгар к депутатам.

На его призыв в своем блоге отреагировал политолог Владимир Корнилов.

«Знаете, чем представитель Института наци-памяти Украины обосновал сегодня необходимость соорудить памятник Петлюре в Полтаве. Тем, что в Крыму первым решением «после оккупации» стал снос памятника Сагайдачному! Просто напоминаю, что это было за чудо. По виду понятно, что убрали его с глаз долой не потому, что он Сагайдачный», – отметил Корнилов.

Уродливый памятник Сагайдачному в Крыму.

Отметим также, что Сагайдачный был участником похода на Москву в составе польской армии. Но чуть позже попросился на службу российскому царю за жалование и помощь в возвращении гетманской булавы, которой он лишился в результате казацких распрей. Царь поблагодарил Сагайдачного за предложение, но от его услуг отказался.

Напомним, что петлюровские атаманы проводили массовые этнические чистки, а сам Петлюра был убит в Париже евреем Самуилом Шварцбардом, родственники которого погибли во время погромов. Примечательно, что Шварцбард в парижском суде был оправдан. Ранее мемориальную доску Петлюре открыли в Киеве.