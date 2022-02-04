В Полтаве снесли памятник Суворову как «колониальное коммунистическое наследие»

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Новости Украины

В Полтаве демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, объяснив это тем, что монумент возвеличивает «страну-агрессора» и является «элементом советской наглядной агитации и пропаганды».

Об этом говорится в сюжете местного телеканала «ІРТ Полтава», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что ранее с подачи полтавского отделения Украинского института нацпамяти памятник убрали с территории военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве. С прошлой осени монумент находился в Полтавском музее тяжёлой бомбардировочной авиации как экспонат.

Тревогу поднял один из региональных представителей института нацпамяти Олег Пустовгар. Он обратил внимание на возмущения местного жителя Константина Шахбанова. Пустовгар пошёл дальше и обнародовал целое письмо своего шефа Антона Дробовича к директору Национального военно-исторического музея Украины Андрея Ильенко.

В письме указано, что монумент «не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники и тому подобное».

«Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а значит, вопрос его художественной ценности является открытым. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, которая потеряла свое значение после обретения Украиной независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР», – говорится в документе.

При этом в ходе обсуждения вопроса на ТВ звучали возмущения по поводу того, что памятник находился в непосредственной близости от установленной «Стены памяти» погибших на Донбассе участников украинской карательной операции.

Также Дробович в своём письме указал и на другие причины «неприемлемости» фигуры Александра Суворова.

«Установление в Полтаве на территории филиала НВИМУ памятника А. Суворову совпало во времени с рассмотрением РПЦ вопроса о канонизации этого полководца. Инициатива в причислении А. Суворова к лику святых РПЦ принадлежит российскому бизнесмену Константину Малафееву и его окружению – общественным движениям «Царьград» и «Двуглавый орел». Именно этот российский бизнесмен считается одним из главных организаторов вооруженной агрессии РФ против Украины. Его начальником охраны был российский террорист Стрелков-Гиркин. Телеканал, принадлежащий Малафееву, «Царьград», не только продвигает Суворова в российские святые, а еще и является одним из главных российских рупоров антиукраинской пропаганды», – объяснял Дробович.

В письме отмечается, что Суворов в России признан наиболее выдающимся полководцем, а значит нахождение этого памятника на Украине «является актом возвеличивания одного из главных героев государства-агрессора».

«Для нас как для страны, противостоящей российской агрессии, это не просто вопрос символов, а принципиально важный исторический вопрос. Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее — Российской империи. Украина имеет своих исторических героев. Суворов имеет явную негативную репутацию в истории Украины. И это подтверждает целый ряд, исследованных учеными фактов», – комментировал Пустовгар письмо своего шефа.

Также Пустовгар сообщил об «уйме» топонимических названий в честь Суворова как об «ужасном наследии российско-коммунистического имперского прошлого».

«Только на Полтавщине, в разных общинах насчитывается 27 названий улиц, переулков, площадей в честь этого деятеля Российской империи и палача украинского и польского народов», – пожаловался «побратим» Дробовича.

Также он выразил надежду, что демонтаж такого памятника на Полтавщине ускорит процессы «деколонизации топонимики» по всему региону.