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В Полтаве снесли памятники Александру Пушкину и Николаю Ватутину – и готовятся к демонтажу памятника герою обороны Полоцка в годы Великой Отечественной войны Алексею Зыгину.

Об этом в своём телеграм-канале сообщила одиозная депутат Верховной рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Полтаве сегодня наконец-то снесли памятники Ватутину и Пушкину», – написала Геращенко.

24 июля Исполнительный комитет полтавского горсовета проголосовал за снос трех памятников — Пушкину, Ватутину и герою обороны Полоцка в годы Великой Отечественной войны Алексею Зыгину. К демонтажу памятника Зыгину приступят позже из-за его веса и сложности работ.

В местных СМИ сообщается, что бюст Пушкина передадут в краеведческий музей, а памятники Зыгину и Ватутину переместят в «Парк советского периода» в Сумской области.