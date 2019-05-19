В Полтаве украинские реконструкторы щеголяли с символикой Рейха, закрасив советские звезды

19.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В Полтавском музее дальней и стратегической авиации на реконструкции событий времён Великой Отечественной войны украинские реконструкторы закрасили звёзды на советской технике, но с удовольствием щеголяли с нацистской символикой.

Соответствующие фотографии опубликовал на своей странице в Facebook журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я нормально отношусь к историческим реконструкторам, особенно к тем, кто помогает в раскопках и перезахоронениях жертв войны… Это действительно фанаты своего хобби. Но ненормально, когда на военной технике Красной армии почему-то закрасили звезды, а на немецкой и союзников – не зарисовали», – возмутился Коцаба.

Отметим, что на одном из снимков показаны националисты, одетые в футболки с нацистской символикой второй танковой дивизии СС «Райх», что, несомненно, не имеет никакого отношения к реконструкторству. Напомним, за это статьёй 436-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.