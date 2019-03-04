В Полтавской области не решаются «декоммунизировать» очередной памятник

04.03.2019, Новосёловка, Владимир Гладков

Спустя три года после активного сноса памятников советского периода в селе Новосёловка Зеньковского района Полтавской области около сельсовета обнаружили памятник либо писателю Антону Чехову, либо коммунисту Григорию Петровскому.

Второй подпадает под действие законов «О декоммунизации», но разобраться, он ли это, не могут до сих пор.

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Об этом в эфире YouTube канала «Полтавское ТВ» рассказал председатель Новосёловского сельсовета Василий Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда-то у нас здесь работали люди чужие, спрашивали: «Кому памятник? Вроде не Ленину». Говорю: «Чехову». А они говорят: «Точно. А почему ему памятник»? «Был у нас проездом». «Точно». Но никто не знает, какому-то дяде. Вроде Петровскому, а там – кто его знает», – высказался председатель сельсовета.

Также он сообщил, что документов на памятник нет, как и таблички на постаменте. А вот обращение о необходимости сноса приходило. Но возможности в селе снести такой памятник нет ни финансовой, ни технической.

По вопросу финансирования демонтажа памятника даже первый заместитель председателя Зеньковского районного совета Николай Хоменко ничего внятного не ответил. Зато, как это обычно бывает на Украине, переложил всю ответственность на органы местного самоуправления.

«Зеньковская районная государственная администрация дважды обращалась к Новоселовскому сельскому главе по вопросу памятника, который находится на территории совета, на что он нам внятного ответа не дал. Объяснил, что не знает, кому стоит памятник, и на балансе его совета он не находится. Второго марта было обращение в Зеньковское отделение полиции», – сказал он.

Начальник Зеньковского отделения полиции, Леонид Горяев, по телефону сообщил о том, что по данному факту уже проводится проверка.

«Проверка уже идет. В течение десяти дней. В рамках десяти дней будут односельчане, свидетели, представители сельского совета. И в дальнейшем – мы им даем предписание о проведении демонтажа», – заявил он.

Юрист Тарас Захаров также отметил, что в законодательстве не указано, какая предусмотрена ответственность за то, что памятник не был демонтирован. Кроме того, он добавил, что если это Петровский, памятник должны были снести течение полугода с момента вступления в силу закона «О декоммунизации» – к середине 2016 года. Так, например, в Днепропетровске памятник Петровскому демонтировали ещё 29 января 2016 года.

«В рамках этого закона были дополнены соответствующие нормы Уголовного кодекса. Однако они не предусматривают ответственность именно за невыполнение указанных действий. Они предусматривают ответственность за использование социалистических, коммунистических символов в будущем», – резюмировал юрист.