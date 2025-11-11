В полутёмном Киеве призывают с рождения обучать украинцев «войне на всю жизнь»

Вадим Москаленко.  
11.11.2025 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 346
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцы должны осознать, что воевать против России им придётся всю жизнь, и начинать готовиться к этому с рождения.

Об этом на канале «ProUA» заявила журналистка Ирина Сампан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы должны осознать, что воевать против России им придётся всю жизнь, и начинать готовиться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я хочу, чтобы каждый гражданин Украины понял, что не будет окончания войны. Война – это постоянное состояние нашей жизни. Так было, есть – и будет. И нам нужно готовиться к войне с рождения, со школы!

Война будет постоянно. Если не такая активная, то она будет гибридная. Чем быстрее мы поймём, что завтра война не закончится, в мае не будет шашлыков, нам будет жить легче. Просто нужно жить сквозь призму войны», – рассуждала Сампан.

«Тотальную мобилизацию и милитаризацию общества нужно было делать давно, и воевать резервами – так, как в Израиле. Но резервы мы не готовим, и это большая ошибка.

Вот если была бы тотальная милитаризация со школьных лет, это уже было бы десять лет такой работы. В 22 году было бы намного больше подготовленных людей», – добавила укро-журналистка.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить