В полутёмном Киеве призывают с рождения обучать украинцев «войне на всю жизнь»

Украинцы должны осознать, что воевать против России им придётся всю жизнь, и начинать готовиться к этому с рождения.

Об этом на канале «ProUA» заявила журналистка Ирина Сампан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу, чтобы каждый гражданин Украины понял, что не будет окончания войны. Война – это постоянное состояние нашей жизни. Так было, есть – и будет. И нам нужно готовиться к войне с рождения, со школы! Война будет постоянно. Если не такая активная, то она будет гибридная. Чем быстрее мы поймём, что завтра война не закончится, в мае не будет шашлыков, нам будет жить легче. Просто нужно жить сквозь призму войны», – рассуждала Сампан.