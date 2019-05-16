16.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина
Просмотров:

В помощь ВСУ на Донбасс направлена армия психологов

Уровень деморализации личного состава ВСУ достиг такого уровня, что солдатам потребовалась срочная помощь психологов.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности он отметил, что критическое состояние уровня воинской дисциплины в 79-й бригаде вызывает озабоченность у командования «ООС».

«В связи с этим, по указанию командующего оккупационными силами Сырского, собраны все имеющиеся в распоряжении офицеры-психологи и направлены в 79-ю бригаду для поднятия духа боевиков», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, первые дни работы психологов показали, что одним добрым словом изменить ситуацию не представляется возможным. Личный состав бригады подавлен и деморализован.

 

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть