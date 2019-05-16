В помощь ВСУ на Донбасс направлена армия психологов

16.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Уровень деморализации личного состава ВСУ достиг такого уровня, что солдатам потребовалась срочная помощь психологов.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности он отметил, что критическое состояние уровня воинской дисциплины в 79-й бригаде вызывает озабоченность у командования «ООС».

«В связи с этим, по указанию командующего оккупационными силами Сырского, собраны все имеющиеся в распоряжении офицеры-психологи и направлены в 79-ю бригаду для поднятия духа боевиков», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, первые дни работы психологов показали, что одним добрым словом изменить ситуацию не представляется возможным. Личный состав бригады подавлен и деморализован.