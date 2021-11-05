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05.11.2021 12:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Энергетика
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В попытке не замерзнуть Украина даст рекордную нагрузку на АЭС

Новости УкраиныУкраина рекордно загрузит свои атомные энергоблоки, чтобы попытаться выйти из энергетического кризиса. Об этом...

Украина рекордно загрузит свои атомные энергоблоки, чтобы попытаться выйти из энергетического кризиса.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, власти планируют загрузить 14 из 15 атомных энергоблоков.

«Я уже неоднократно говорил, что ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация. Речь идет о максимальном привлечении атомных блоков к производству электроэнергии. На самом деле, в этом прогнозном балансе на этот год нагрузка будет рекордной на атомную генерацию за последние пять лет. Речь идет о плюс семь миллиардов киловатт-часов, что на 15% больше, чем даже в прошлом году. Такое увеличение производства электроэнергии позволит сократить необходимость в угле на 3,6 миллионов тонн», – сказал министр.

«Безусловно, для обеспечения такой работы и максимального привлечения блоков атомной генерации осуществляются определенные меры по оптимизации ремонтной кампании, перестроен прогнозный баланс. Сегодня работают 11 энергоблоков, мы имеем план на ноябрь начать включать дополнительно еще два блока, в начале декабря, возможно мы этот срок сдвинем на ноябрь, еще один блок. То есть речь идет о том, что в работе у нас будут 14 блоков из 15», – заявил Галущенко.

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