В попытке не замерзнуть Украина даст рекордную нагрузку на АЭС

05.11.2021 12:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина рекордно загрузит свои атомные энергоблоки, чтобы попытаться выйти из энергетического кризиса.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, власти планируют загрузить 14 из 15 атомных энергоблоков.

«Я уже неоднократно говорил, что ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация. Речь идет о максимальном привлечении атомных блоков к производству электроэнергии. На самом деле, в этом прогнозном балансе на этот год нагрузка будет рекордной на атомную генерацию за последние пять лет. Речь идет о плюс семь миллиардов киловатт-часов, что на 15% больше, чем даже в прошлом году. Такое увеличение производства электроэнергии позволит сократить необходимость в угле на 3,6 миллионов тонн», – сказал министр.

«Безусловно, для обеспечения такой работы и максимального привлечения блоков атомной генерации осуществляются определенные меры по оптимизации ремонтной кампании, перестроен прогнозный баланс. Сегодня работают 11 энергоблоков, мы имеем план на ноябрь начать включать дополнительно еще два блока, в начале декабря, возможно мы этот срок сдвинем на ноябрь, еще один блок. То есть речь идет о том, что в работе у нас будут 14 блоков из 15», – заявил Галущенко.